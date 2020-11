Ani po měsíční koronavirové přestávce se fotbalistům Teplic nedaří podle jejich představ. V neděli prohráli s notně oslabeným Libercem 1:2, přestože byli lepším týmem.

Jeden z klíčových okamžiků nedělního zápasu: Řezníček nedává pokutový kop | Foto: Deník/František Bílek

Do Slovanu hlavně ve druhé půli "skláři" bušili jako hluchý do vrat, ale překvapivou porážku neodvrátili. Bilance "žlutomodrých" tak po sedmi odehraných kolech není dobrá - dvě výhry, žádná remíza a pět proher. "Já a můj realizační tým víme, jak z toho ven. Myslím, že svou práci děláme dobře. Jestli se cítím ohrožený? Víte, jak to v českém fotbale chodí. Trenér je první na ráně, neustále se o něčem spekuluje. Ale já jsem pod výsledky podepsaný, ničemu se nevyhýbám. Uvidíme, co na to řekne vedení. Musíme si zhodnotit, jakou cestou dál jít," přesvědčoval kouč Teplic Stanislav Hejkal.