Na teplický stadion v pondělí ráno dorazila jen část klubového managementu, uklízečky, pracovnice účtárny a recepční. Kabiny mládeže, béčka i prvoligového áčka zůstaly prázdné a zavřené.

"Vzhledem k nedělnímu zpřísnění opatření českou vládou jsme změnili program A mužstva, které se bude do odvolání připravovat individuálně, každý hráč v místě svého bydliště odtrénuje běžecký trénink na sporttester," informoval mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.



Trenér Stanislav Hejkal sleduje vývoj situace. Ta jeho svěřencům individuální přípravu dovoluje. "Současné nařízení vlády sice zakazuje občanům České republiky volný pohyb, ale co jsem sledoval vystoupení ministra vnitra Hamáčka, tak běhání v přírodě zakázané není, pokud není ve skupinách. Hráči tak můžou v místě bydliště na výběh, zároveň pro ně plánujeme domácí posilovací cvičení. Případné ukončení sezony a dovolené budeme řešit až podle toho, jak rozhodne svaz. Vše se bude odvíjet od úterní videokonference UEFA. Zatím získáváme informace napříč republikou, protože nikdo neví, co dělat, protože to nikdy nezažil. Tak třeba na Spartě a Sigmě úplně zavřeli stadion."

Zmiňované dovolené se tedy budou řešit v Teplicích až poté, kdy bude jasno, co dál s ligovou soutěží. "Musíme si říct pak s vedením klubu, co dál. Ale je to taková nejistota; teď nevíme, kdy budeme moct normálně trénovat, takže ani nemůžeme naplánovat, kdy začít přípravu na novou sezonu. Vše se vyvíjí ze dne na den, musíme být trpěliví," uzavírá Hejkal.