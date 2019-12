Jedenáctý tým tabulky FORTUNA:LIGY si užívá zaslouženého volna. Na konci měsíce už ale hráči začnou plnit individuální tréninkové plány. "Příprava pak pro některé začne v neděli 5. ledna, protože v tento den vybraní hráči absolvují testy na FTVS, v pondělí 6. ledna pak už kompletní tým začne s přípravou na Stínadlech," informuje mluvčí Stínadel Martin Kovařík.

Teplice se před odletem na herní soustředění na Kypr dvakrát představí doma. Na umělé trávě se střetnou s Ústím a s Chrudimí.

"Na desetidenní soustředění do kyperské Agia Napy zamíří tým 21. ledna, hned druhý den se pak utká s polským týmem Slask Wroclaw, který vede český trenér Vítězslav Lavička se svým asistentem Zdeňkem Svobodou. Ve svém týmu navíc mají Diega Živuliće, kterého mohou fanoušci znát z působení ve Zlíně a v Plzni. Slask je momentálně na třetím místě tabulky, ale do Vánoc zbývá odehrát ještě jedno ligové kolo. Druhý tým, proti kterému žlutomodří na Kypru nastoupí, bude 25. ledna už tradiční soupeř na tomto soustředění - Gornik Zabrze. Ten tepličtí hráči porazili letos v lednu 2:0 a v lednu 2018 3:0. Gornik figuruje na 12. místě polské ligy. V jeho týmu i nadále působí brankář Martin Chudý, který hájil také teplickou branku. Posledním kyperským soupeřem bude 29. ledna slovenský tým AS Trenčín. V jeho týmu hraje například Gino van Kessel, který působil i v pražské Slavii. Trenčín figuruje momentálně na osmém místě slovenské ligy," vylíčil Kovařík.



Generálkou na jarní start ligy bude 8. února souboj s Žižkovem. O týden později rozehrají Tepličtí ligu domácím zápasem s Olomoucí.

Program zimní přípravy:



5. ledna | testy FTVS (vybraní hráči)

6. ledna | zahájení zimní přípravy

11. ledna | Teplice - Ústí nad Labem 11:00 (UMT Stínadla)

18. ledna | Teplice - Chrudim 11:00 (UMT Stínadla)

21. ledna - 31. ledna | Soustředění Agia Napa, Kypr

22. ledna | Teplice - Slask Wroclaw (Kypr)

25. ledna | Teplice - Gornik Zabrze (Kypr)

28. ledna | Teplice - AS Trenčín (Kypr)

5. února | týmové focení

8. února | Teplice - Viktoria Žižkov 15:00 (AGC Aréna Na Stínadlech)