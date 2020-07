„Skláři“, kteří vinou nepřesvědčivého jara skončili ve skupině o udržení, hráli naposledy třetí kolo nadstavby v neděli 28. června, kdy doma porazili 4:1 Zlín. K duelu v Příbrami šest dní poté už nenastoupili, v sestupem ohrožené Karviné mělo totiž několik hráčů a členů realizačního týmu pozitivní test na koronavirus. FORTUNA:LIGY, respektive skupina o udržení, proto byla odložena na neurčito; zbývá v ní odehrát ještě dvě kola, což činí šest zápasů. Jednotlivá kola se kvůli regulérnosti musí hrát ve stejný čas.

Tepličtí tak musí čekat, jak se zapeklitý problém vyvrbí. Na každý pád nyní netrénují, ale užívají si dovolenou. „Hned po přerušení soutěže hráči nastoupili na dovolené. Je vypsána do 16. července. Pak budeme čekat na výsledky testů z Karviné. Pokud se soutěže rozběhne, hráči se začnou připravovat na dohrávky a pak zahájí přípravu na nový ročník, pokud ne, dovolené se prodlouží,“ informuje mluvčí „žlutomodrých“ Martin Kovařík.

Severočeši mají vyřešenou i rekonstrukci trávníku, která je nevyhnutelná. „Začneme ji podle plánu 13. července, už ji nejde odkládat, vše je nasmlouvané. Počítáme s tím, že poslední kolo, které hrajeme doma s Opavou, se bude konat 26. července na stadionu v Ústí nad Labem. Ještě to není vše smluvně dořešené, ale proběhla ústní dohoda,“ překvapuje Kovařík.

Nový ligový ročník by se měl rozběhnout 22. srpna, to už budou mít na Stínadlech nový pažit. „Hotový by měl být 8. srpna, do 15. srpna se ale bude dodělávat umělka kolem něj. Vše by mělo být připravené lehce po 20. srpnu, ale pro jistotu budeme žádat, abychom ligu rozehráli na cizím stadionu,“ nastínil Martin Kovařík.