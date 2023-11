Jako v tajemných Stínadlech Jaroslava Foglara si mohli připadat návštěvníci sobotního prvoligového duelu Teplice - Mladá Boleslav. Když se po necelých sedmdesáti odehraných minutách teplický stadion Na Stínadlech vinou výpadku energie ponořil do šera a následně i do tmy, svítili fanoušci mobily, fandili a vytvářeli tak pohádkovou atmosféru. Jen fotbal se hrát nedal, až po tři čtvrtě hodině světla opět sloužila a duel 14. kola byl dohraný.

„Bylo to nepříjemné, nikdy jsem to nezažil. Snažili jsme se zůstat v teple, pořád se hýbat, od masérů jsme si nechávali proklepávat svaly, abychom neztuhli. Pak jsme ještě měli pět minut rozcvičku na hřišti, to taky pomohlo. Jsem hlavně rád, že fanoušci zůstali. Odešel málokdo, jestli vůbec někdo. Společně jsme to po pauze zvládli a máme důležité vítězství,“ zářil po výhře 1:0 teplický stoper Jan Knapík, který střetnutí minutu před koncem přesnou střelou rozhodl.

FOTO: Byli jste v sobotu na fotbale v Teplicích? Najděte se na fotkách!

Dlouhou dobu byl přitom na pochybách, jestli se vůbec hra znovu zahájí; do tmy se nořící Stínadla nevěstila nic dobrého.

Stožáry padesát let starého teplického stánku (světla prošla rekonstrukcí před 25 lety) začínaly vypovídat službu po 60. minutě. Rozhodčí Ondřej Berka v 67. minutě souboj třetího s jedenáctým přerušil a po několika minutách čekání je poslal do kabin.

Chyba ale nebyla na straně teplického klubu. „Měl jsem informaci, že problém je na straně dodavatele elektřiny. Odpovědní lidé to řešili a naštěstí vyřešili," vysvětloval po zápase, který se natáhl na bezmála tři hodiny, mluvčí domácího klubu Martin Kovařík.

„Paradoxně mi včera přišlo vyúčtování za elektřinu. Mohlo se stát, že někteří lidé nezaplatili a byl výpadek," snažil se na pozápasové tiskové situace zlehčit situaci kouč „sklářů" Zdenko Frťala.

Když se ale Stínadla nořila do tmě a nikdo nevěděl, co se bude dít, do skoku mu nebylo. „Nachodil jsem hodně metrů. Někdo dokonce říkal, že se zápas předčasně ukončit a skončí to 0:0, dohrávat se nebude. Hlavou se mi honilo, co se může stát. Nebylo to příjemné."

Vedoucí FK Teplice a zároveň i klubová legenda Pavel Verbíř během pauzy přemýšlel, jak zorganizovat přespání v případě, že by se dohrávalo druhý den, kapitán Severočechů Daniel Trubač vtipkoval, že v osm je v televizi zápas NHL, na který se chtěl dívat. A brankáři Tomáš Grigar a Matouš Trmal obhlíželi hřiště, nad kterým se pomalu žhavila světla.

Po restartu nenaskočila všechna, stadion byl v režimu „trénink". Ve vápnu pod kotlem teplických fanoušků byl velký stín.. Právě tento problém byl nejvíc diskutovaný mezi oběma gólmany a sudím. Mezitím se z tribuny ozývalo „hrajte, je vidět!"

Ale nebylo, hra by za stávající situace nebyla regulérní.

FOTO, VIDEO: Gól ze tmy spasil Stínadla. Knapík byl za hrdinu, Bolka padla

Pořadatelé proto stožáry vypnuli, aby je poté znovu nahodili do stoprocentního stavu. „Nejprve jsme se nedoměřili fáze, poté po kompletním vypnutí a vystydnutí světel jsme postupně přešli z automatického provozu do ručního," popsal Kovařík.

Tři tisícovky fanoušků se konečně dočkaly, domácí hráči je v sychravém podzimním počasí zahřáli bojovným výkonem. „Museli být v tom dlouhém čekání prokřehlí, jsme rádi, že jsme je zahřáli výhrou," vzkázal trpělivým fandům Frťala. Pauza jeho tým nepoznamenala, spíše mu pomohla. Aktéři obou týmů ale měli namále, čekací doba v podobných případech je 60 minut.

Nestandardní situaci prý trenér Teplic nikdy nezažil. To Pavel Verbíř si vybavil, jak Stínadla v roce 2004 měla podobný výpadek. Stalo se tak před pohárovým duelem s Celticem Glasgow, který nakonec skončil remízou 1:1. Stadion tenkrát zhasnul do tmy na půl hodiny, atraktivní duel začal s patnáctiminutovým skluzem.

Česká lize zná případ, kdy se kvůli problémům se světly zápas nedohrál. Jedná se o souboj Dukly Praha s Příbramí z října 2014. Skončil už po poločasové přestávce, za pár dnů se musel hrát od začátku znovu. Dukla zažila lapálie s reflektory i o čtyři roky později při zápase s Jabloncem, ten se ale dohrál.