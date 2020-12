/ROZHOVOR/ Výkon, který neměl ani druholigové parametry, předvedly v úterý fotbalisté Teplic v Plzni. Prohráli 0:7, čímž se na jeden gól přibližili rok a půl starému domácímu debaklu od Mladé Boleslavi. Trenér Radim Kučera, který "žlutomodré" vedl teprve potřetí, těžko hledal vhodná slova. "Čekal jsem i za nepříznivého stavu větší osobní statečnost," řekl na pozápasové tiskové konferenci.

Trenér Teplic Radim Kučera v Plzni | Foto: FK Teplice

Jak hodnotíte zápas?

Šli jsme do zápasu s vidinou toho, že domácí jsou pod určitým tlakem, my naopak byli povzbuzeni posledními dvěma zápasy. Nezačali jsme až tak špatně, domácí jsme nepouštěli do velkého tlaku. Po neuznaném gólu Plzeň začala zlobit. Každá střela zaváněla gólem, nebo z ní gól padl. Naše střely naopak šly mimo bránu, na ní šla jen jedna. O poločase jsem nabádal hráče, aby se pokusili dát kontaktní gól, ale poté, co jsme nastřelili tyčku, jsme inkasovali počtvrté. Navíc přišla červená karta pro Hoška. To už bylo po zápase, ale čekal jsem, že se mužstvo víc semkne. Je rozdíl prohrát 0:4 a 0:7. Ta sedmička je hodně, už to zavání ostudou. Měli jsme se víc semknout a nedávat Plzni tolik prostoru, hlavně pak v šestnáctce. Hráči soupeře nemůžou dostávat tolik prostoru. V minulých zápasech jsme pracovali mnohem lépe, tohle bylo špatné. Stálo proti nám výborné mužstvo, které dokázalo potrestat naši hru.