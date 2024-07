/ROZHOVOR/ Poprvé od roku 2008 nemají Teplice na soupisce brankáře Tomáše Grigara. 41letý veterán, který byl výraznou osobností žlutomodrých, odešel po konci smlouvy do sousedního Ústí nad Labem. Arma touží po návratu do druhé nejvyšší soutěže, k naplnění cíle má pomoct zkušený odchovanec Vítkovic. A to nejen v brance… „Postup je jednoznačný cíl," potvrzuje Grigar.

Tomáši, po více než 15 letech jste opustil Teplice. Jaké to byly pocity?

Já jsem dlouhověký, jak s manželkou tak i s klubem (smích). Poslední půlrok už jsem cítil, že se mé angažmá v Teplicích nejspíš blíží ke konci, už to nebylo ono. Zhruba dva měsíce před letní přestávkou mi pak vedení klubu oznámilo, že se mnou dál nepočítá, takže jsem na to byl připravený a měl jsem šanci si hledat nový klub.

Jak to přesně probíhalo?

Po zápase s Hradcem, který se mi nepovedl, udělal jsem tam velkou chybu, jsem šel za vedením a chtěl vědět, jak a co se mnou. Asi po týdnu mi řekli, že už se mnou nepočítají. Tak nějak jsem to cítil. Beru to, mám už věk.

Proč jste pak zamířil do Ústí?

Měl jsem více nabídek, spíš jsem uvažoval o Praze, kde jsem už chtěl zůstat, ale to nakonec padlo. Do toho mi zavolal Lukáš Zoubele se Sváťou Habancem a ruka byla v rukávě (úsměv). Je to do Ústí z Prahy stejná cesta jako do Teplic. Budu jezdit s kluky, co jsou taky z Prahy, zařídili jsme si dodávku.

Jste železný muž, je vám 41 let a stále chytáte. Jak dlouho ještě plánujete zůstat aktivním fotbalistou?

Mně fotbal a chytání strašně baví! Takže dokud budu zdravý (zaklepe na dřevo) tak chci stát v bráně. Třeba i tu druhou ligu si ještě zachytám.

Dá se říct, že Svatopluk Habanec má patent na postupy a s Ústím zažil jeho největší novodobé úspěchy. Jak se těšíte na práci pod ním?

Volali jsme si, takže víme, co od sebe očekávat a já se na to moc těším. Doufám, že to dovedeme ke společnému cíli, který tu všichni chceme, tedy k postupu do 2. ligy. Podle mě ten tým je hodně slušný. Jednoznačně by měl ČFL vyhrát. Podle mě by se neztratil ani ve druhé lize, kde by hrál klidný střed.

Do týmu jste přinesl spoustu ligových zkušeností, které se při cíli, který je v Ústí vytyčený, jistě budou hodit. Mluvil jste už s trenéry o své pozici, jakou budete v týmu zastávat?

Ano, na tohle téma už jsme se bavili. Jsme domluvení, že budu trénovat golmany a trenérovi jsem říkal, že zkrátka uvidí na tréninku a kdo bude lepší, ten půjde do brány.

Takže jste připravený i na lavičku?

Já Sváťovi říkal hned na začátku, že když bude cítit, že na tréninku jsem horší, nebo při zápase, tak to řekne, jak je. Chytat musí vždy ten lepší.

Dá se říct, že se pomalu připravujete na kariéru trenéra brankářů?

Pořídil jsem si bloček a tužku. (smích) Připravuji si tréninky, kouknu na YouTube na nějaká cvičení, co jsem dělal já. Baví mě to. První týden jsem si říkal, jestli to dělám dobře, jestli to těm klukům vyhovuje. Teď už se cítím jistější a co řeknu, to kluci dělají.

Co podmínky v Ústí? Dají se srovnávat s těmi, které jste měl v Teplicích?

Funguje to v menším měřítku podobně jako v Teplicích. Ten systém je podobný. Samozřejmě, že tady není čistá a špinavá kabina, jinak tu ale je vše, co na profesionální úrovni být má. Při mém rozhodování o tom, kam z Teplic jít, bylo i tohle důležité.

Jak jste připravený na marketing, která má Ústí poněkud odlišný od jiných klubů?

Klubu to pomáhá k zviditelnění u nás i ve světě. Nedělá mi to úplně problém.

Nebude vám dělat problém udržet pozornost, když si vás na rozhovor vezme přírodou obdařená moderátorka Táňa?

No možná se jednou mrknu někam jinam. (smích) Uvidíme.