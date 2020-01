TOP 5 UDÁLOSTÍ

VÝBUCH STOLETÍ

Nový herní systém ligu po skončení její základní části rozdělil na tři skupiny. Teplice se s odřenými ušima dostaly do prostřední skupiny, ve které se hrálo o účast v boji o Evropskou ligu. Úvodní duel semifinále play off s Mladou Boleslaví Sklářům ale hrubě nevyšel, před svými fanoušky zkraje května prohráli těžko uvěřitelným rozdílem – 0:8! Už po čtvrthodině to bylo 0:3, poločas skončil 0:6. „Strašný! Ostuda, výsměch, karikatura na fotbal, hanebnost, co jsme předvedli. Nevím, jestli jim tady něco chybí, že nechtějí hrát? Ať to nehrají, jestli je to nebaví,“ hromoval ředitel FK Teplice Petr Hynek. Diváci mužstvo vypískali, po skončení utkání museli hráči pod kotel „na kobereček“. Trenér Stanislav Hejkal byl zralý na infarkt, po střetnutí raději zašel na vyšetření. Za anarchii, kterou jeho svěřenci předvedli, se mu omluvil jen jeden hráč. „Mužstvo je špatně charakterově poskládané. Musíme udělat v kabině průvan,“ říkal zdrcený kouč po rekordní porážce.

KDYŽ RUPNOU NERVY

Stanislav Hejkal se stal 1. září prvním vyloučeným trenérem v historii nejvyšší tuzemské soutěže. Na konci domácího utkání s Karvinou ho popudily výroky sudího Houdka a jeho asistentů natolik, že neudržel nervy na uzdě a všechny emoce, které v sobě měl, pustil ven. U postranní čáry řádil jako smyslů zbavený, zlost s ním cloumala i v útrobách Stínadel. „Nechci se vyjadřovat k výkonům rozhodčích, je to stát ve státě. Vím, jak těžce se peníze vydělávají, a já je nechci nikomu odevzdávat zbůhdarma,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci. Vyfasoval pokutu 40 tisíc korun a stop na dva zápasy. „Ani si nepřejte vědět, co mi na to řekla manželka,“ prozradil později. Mužstvo vedl dva duely asistent Pavel Drsek; Teplice remizovaly v Liberci a porazily Boleslav.

JÁNOŠÍCI

Bohatým berou, chudým dávají. I v roce 2019 platilo, že Tepličtí se těžko prosazují proti mužstvům z dolní poloviny tabulky a na celky ze silné trojky se dokážou vytáhnout. Důkaz? Plzeň Sklář letos neporazila (2:1 na jaře, na podzim dvakrát 1:1), dál pak skvělá jarní pohárová bitva se Spartou i podzimní plichta. A samozřejmě domácí ztráty s Karvinou nebo s Budějovicemi.

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY



Teplický fotbalový klub jako jeden z mála dává najevo svůj nesouhlas s tím, jak FAČR řídí tuzemský fotbal. Vymezuje se dlouhodobě i proti některým praktikám svazu, vadí mu především čachry s rozhodčími a s používáním videotechniky. Není bez zajímavosti, že na podzim Skláři nekopali ani jeden pokutový kop, v šesti případech ale byla penalta zahrávaná proti nim. Často se stávalo, že ani systém VAR v zápasech žlutomodrých neodhalil jasné prohřešky proti pravidlům. „Proč máme VAR? Nevím, jestli asistenti byli zrovna na kafi?“ povzdechl si Hejkal po kontroverzní penaltě na Slavii. Pykají Teplice za svůj boj proti FAČR, nebo se jedná o shodu okolností?

PŘESTAVBA



Po debaklu s Mladou Boleslaví následovala mohutná přestavba mužstva. Z mužstva odešlo hned několik hráčů, klub se zbavil například levého beka Jana Kroba, který nechtěl hrát tříobráncový systém, navíc prý nebyl dostatečně hladový po úspěchu. V létě éterem hýbalo trucování Jakuba Hory, nejlepšího střelce týmu, který chtěl navzdory dohody mezi ním a koučem Hejkalem přestoupit do Jablonce. Nakonec odešel hostovat do Slavie. Tepličtí přivedli několik posil, nejvýraznějšími novými muži se ukázali Jakubové Mareš (na snímku) a Řezníček, pomohl také příchod Petra Mareše nebo dvou Rusů nebo postupné začleňování mladíků Knapíka s Radostou.



DALŠÍ UDÁLOSTI

VÍC NEŽ FOTBAL



Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou opovědnost jen potvrdila, že FK Teplice nemyslí pouze na fotbal. Klub má celou řadu mimosportovních aktivit, jimiž podporuje ty, kteří pomoc potřebují nejvíce. Zapojují se do nich i samotní hráči.

LIDUPRÁZDNO



Většina zápasů se hrála před nízkými návštěvami, tradičně táhly pouze zápasy s pražskými „S“. Na zápas Teplic se Zlínem přišlo do hlediště pouze něco málo přes tisíc diváků. Řada klubů, nejvíce Příbram nebo Mladá Boleslav, navíc počet diváků zkreslovala, zahrnovala do něho totiž i vydané permanentky.

SEBEREFLEXE



Jan Shejbal byl na začátku prosince veřejně vyplísněn trenérem Hejkalem za slabou formu a především za dvě minely, které stály Teplice v Mladé Boleslavi bodový zisk. Stoper Sklářů si vzal trenérovu kritiku k srdci. Další dva zápasy odehrál na jedničku, Plzni dal dokonce krásný gól. Shejbal navíc v témže týdnu podepsal novou smlouvu a jeho manželka mu porodila dceru. „Jeho přístup ke kritice byl skvělý,“ ocenil teplický kouč.