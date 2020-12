Do Teplic jste přišel hostovat v době, kde jim to nešlo. Bylo to náročné na psychiku?

Ani ne. Díky skvělé kabině to těžké nebylo. I starší hráči jsou výborní, sedli jsme si.

Hned první zápas jste byl v základu, to pro vás muselo být hodně pozitivní.

To ano, navíc mi zápas proti Liberci vyšel, takže jsem začal cítit, že na to mám. Ale tým prohrál, ten výsledek mi můj pocit kazil.

V Teplicích teď hraje hodně záložníků na postech v defenzivě. To je velmi zvláštní situace, co říkáte?

Tohle musí být pro trenéra hodně těžké. Nemá ani jednoho stopera zdravého, musí dávat dozadu ofenzivní hráče…

Vy asi dozadu nepůjdete, nebo ano?

Já na to nemám parametry. Dokážu doplnit dozadu, ale že bych vyhrával hlavičkové souboje na stoperovi, nebo hrál defenzivní štít, to ne.

Jaká pozice vám vyhovuje nejvíc?

Spíš ten středový záložník, který běhá všude možně.

V jaké fázi je teď vaše sehrávání s ostatními hráči?

Už vím, jak se ostatní snaží nabíhat, kdo víc chodí do nohy. Určitě je to lepší. Řekl bych, že se známe tak, že už vím, co od každého můžu čekat.



Takže už fungují i automatismy…

Ano, směrem dopředu to vždy jde rychleji. Tam stačí, aby si dva porozuměli a hned je z toho slibná šance, gól. Směrem dozadu to trvá déle. Proto je pro Teplice problémem spíše defenziva, protože se vzadu hráči hodně mění.



Nyní se trenérské vlády chopil Radim Kučera. Vy jste už pod ním hrál, že? Hodně hráčů říká, že má přirozený respekt.

Znám ho z působení z Jihlavy a reprezentace do 20 let. Vždy měl přirozený respekt, a to i u starších hráčů. Podle mě určitě má co předat ostatním.



Je pro vás výhoda, že vás už vedl?

Nevím. Možná je to nevýhoda ve výhodě. Pod trenérem Kučerou jsem měl skvělý půlrok v Jihlavě. Možná jsem si ale nasadil laťku vysoko. Musím se k ní přibližovat a navazovat na to, jak jsem se mu v Jihlavě prezentoval. Zároveň ale nemůžu spoléhat na to, že mě zná. Neznamená to, že mě bude stavět.



Teď přímo k zápasům. V Mladé Boleslavi jste dostali potřebný impuls, situace Teplice už nebyla dobrá.

Ano, potřebovali jsme nakopnout. Věřím, že nám ta výhra pomůže do další práce. Ukázali jsme si, že ta, kterou jsme odvedli, přinesla ovoce, tak touhle cestou musíme jít dál, že styl hry, který jsme hráli, nám svědčí. Teď musíme dál makat a navázat na ten zápas.



Jak tedy teď ten styl Teplic vypadá?

Řekl bych, že nám sedlo, že hrajeme více po krajích. Snažím se doplňovat do útoku ve velkém, máme hráče, kteří to vše dokáží plnit.



Máte před sebou těžké zápas. V sobotu hrajete se Sigmou, v úterý jedete do Plzně.

Potřebujeme to vítězství z Boleslavi potvrdit. Soupeři jsou to těžcí, ale my musíme ukázat, že se takovým mužstvům můžeme kvalitativně dorovnat. Chceme si dokázat, že na to máme. Teplice nepatří dolů, chceme šplhat v tabulce nahoru.