Teplice jedou do Českých Budějovic a jejich trenér Radim Kučera svým svěřencům naordinoval v tomto týdnu náročný program, vyplněný několika dvoufázovými tréninky a přátelským zápasem proti béčku Viktorie Plzeň (2:0). „Měl za cíl nabrání zápasové praxe pro hráče po prodělaném covidu,“ uvedl kouč "sklářů"

"Žlutomodří" odcestují na jih Čech pouze bez zraněných zadáků Shejbala a Knapíka, jinak jsou kompletní. Kučera je ale stále naštvaný za to, jak jeho svěřenci před týdnem přistoupili k duelu s Jabloncem, dají se proto čekat změny v sestavě. "Změny určitě uděláme, v kádru máme konkurenci," řekl Kučera serveru iSport.cz.

Jak vypadal týden v Teplicích? „Zápas jsme si detailně rozebrali. A to i individuálně s některými hráči. V tréninku jsme přitvrdili a tým dostal pořádně do těla, aby si uvědomil, že musí tvrdě pracovat. Naštvaný jsem byl spíš na týmový výkon, který byl úplně jiný než v prosinci. Především co se týká komplexní hry do defenzivy. Ve středu jsme nezískávali odražené míče a zbytek už na to bylo navázané. Se všemi jsme si to rozebrali. S některými jednotlivci i konkrétně osobně. Každý hráč dostal svoje video, aby se na sebe podíval," rozvedl Radim Kučera své myšlenky.

Jak tedy bude sestava "sklářů" v neděli vypadat? Změny patrně přijdou ve všech řadách, jisté místo má pouze brankář Tomáš Grigar. "Například konkurence ve středu pole je velká, někdo to holt odskáče. Vypadne ze sestavy i samotné nominace a o svoje triko bude muset znovu bojovat.“

Budějovice budou pro Teplice výzvou. "Víme o jejich kvalitách, snaží se o rychlý přechod do ofenzivní části. Jejich fotbal je rychlý, přímočarý a důsledný, takže si na to budeme muset dávat pozor. Budeme muset předvést úplně jiný výkon než s Jabloncem a budeme se snažit urvat nějaké body," vyhlíží teplický lodivod nedělní souboj.