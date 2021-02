Pět zápasů – jeden bod. Situace FK Teplice před zápasem 20. kola se Slavií nebyla růžová. „Skláři“ nakonec vydolovali remízu, díky které si drží distanc pěti bodů od Mladé Boleslavi, jíž patří první příčka znamenající sestup do nižší soutěže.

Tepličtí fotbalisté remizovali se Slavií doma 1:1. Za bod vděčí velké bojovnosti. | Foto: Deník / František Bílek

Teplice chvíli před půlí inkasovaly z kopačky Oscara, pro kterého to byla první trefa v dresu Slavie. V 64. minutě pak srovnal na konečných 1:1 Mareš. „Slavia dominovala, měla lepší držení míče, víc šancí. My vzdorovali zarputilostí, měli jsme taky zajímavé věci. Škoda gólu, někdo zaspal, jinak by byl ofsajd, a Oscar střelu z první minul, Čtvrtečka proto reagoval jinak," komentoval trenér Teplic Radim Kučera.