Na úvod nastiňte, jak by měl začátek přípravy vypadat.

Do přípravného zápasu s Varnsdorfem máme těžší část, kluci budou vstřebávat kondici a sílu. Je tam lehčí zápas s Chomutovem. Po třech týdnech dovolené si snad kluci odpočinuli, teď jejich těla musíme restartovat tak, aby byla připravena do nové sezony.

Pomoct k tomu plánu má i nový kondiční trenér Marek Chrobák. Proč jste tento post obměnili?

Tonda Čepek odešel za velice kvalitní nabídkou do Polska. Řešili jsme čtyř pěti variant. Rozhodli jsme se pro Marka Chrobáka. Věříme, že bude splňovat naše parametry. Bude se věnovat silové stránce, kondici, zároveň také rekonvalescentům, které bude po zraněních dostávat do kondice.

Zraněných jste měli na jaře hodně. Budete do startu ligy kompletní?

Chybět bude určitě Žitný. Po zranění kotníku se začne s kondičním trenérem připravovat Tomáš Kučera. Věřím, že stihne začátek sezony. Ve druhém týdnu by se mohl s námi sem tam zapojit. Lehčí šrám má Shejbal.

Co říci k novým hráčům? Nemáte jich v kádru málo…

Některé si chceme otestovat. Uvidíme, jak budou zvládat naše dávky a v jakém světle se ukáží. Pro některé fotbalisty to asi bude těžší, protože se nehrály jejich soutěže, neměli praxi. O to větší by měli mít chuť. Věřím, že by se někdo z nich mohl uchytit. Testovaní můžou zůstat déle, netlačí nás u nich čas.

Pojďme k jednotlivým hráčům. Začněme Chlumeckým.

Chluma znám z Jihlavy, měl jsem ho tam půl roku. V Dukle hrál pravidelně, byl stabilním článkem. Za mě je to více stoper, dokáže ale hrát pravého obránce a half beka. I v Dukle hrál na třech pozicích. Je to levák, poctivý, dře na sobě, maká. Věřím, že nám přinese fotbalovost. Dukla chtěla hrát, kombinovala. Je u něj vidět vnímání konstruktivního rozehrávání.

Překvapilo, že jste sáhli po Laňkovi…

Laňku si pamatuji z Vyšehradu. Je to takový kreativní hráč, také použitelný na více postech – levá, pravá záloha , pravá obrana. Myslím, že má v sobě potenciál, který může prodat. Je po zranění, závěr jara moc nehrál. Je z Teplic, mohl by mít velkou chuť se ukázat a dostat se do toho.

Ledecký byl kanonýr druhé ligy, pak měl ale útlum.

Davida jsem měl ve Znojmě, pak šel do Polska. Vím, že je to střelec,. kvalitu má. Pak měl nějaké zdravotní problémy, nedostával tolik prostoru. I on nám může pomoct, může mít u nás novou motivaci. A my potřebujeme víc útočníků, aby gólová produkce nestála jen na jednom.

I on bude testovaný?

Já ho znám, sportovní ředitel Vachoušek také, už se o něj zajímal v minulosti. Kvality jeho známe, ale chceme vědět, jestli je už zdravý.

Do kdy chcete mít o kádru jasno?

Okénka budou vždy, může se uvolnit nějaký hráč, někdo zavolá, jestli nemáme zájem. Byl bych rád, kdyby to bylo do soustředění v Písku, kdy bychom to chtěli finalizovat. Myslím, že to ale bude otevřené do přestupového okna.

Vedení avizovalo, že moc peněz na přestupy nebude. Co na to říkáte?

Jsem na to zvyklý ze Znojma i Jihlavy. Není to pro mě nic nového. Už jsme se o tom bavili během jara, že tato situace nastane. Vytypovávali jsme si podle toho hráče. Ne vše nám dopadlo. Ale tihle hráči by mohli být okysličením. Pro hráče, kteří tu jsou déle, mohou být konkurencí.

V rámci možností jste spokojený?

V rámci možností určitě. Věřím, že se ještě naskytnou možnosti, jak kádr ještě rozšířit. Uvidíme, co Fortelný, který je ve Spartě, jestli se nám ho podaří zase získat. Je to začátek, budeme se snažit tým nastartovat co nejlépe.