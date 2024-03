Na Stínadla v neděli dorazí patrně nejvyšší jarní návštěva domácích duelů Teplic, od 14 hodin se totiž v lázeňském městě hraje očekávané malé severočeské derby s Libercem. „Skláři“ před svými fanoušky budou hrát potřetí v řadě, v sázce je prodloužení šňůry bez porážek i posun tabulkou směrem vzhůru. Trenér „žlutomodrých“ Zdenko Frťala odmítá sázku na únavu svého soupeře, který ve středu odehrál neúspěšný pohárový duel ve Zlíně.

Zdenko Frťala, trenér Teplic | Foto: Deník/František Bílek

„Vůbec nad tím nebudeme spekulovat. My jsme minulý týden měli také dohrávku a nevymlouvali jsme se,“ tvrdí uznávaný kouč. „V Česku se tohle tradičně říká a dělají to novináři, když se na to ptají a dávají to hráčům do podvědomí. Oni to pak někdy zneužijí, když svůj výkon obhajují anglickým týdnem. Ale u nás se na to nemůžeme vůbec vymlouvat, anglický týden je jednou za dlouhý čas. A dny na regeneraci mezi zápasy je dostačující,“ soudí Frťala.

Něco jiného jsou podle něho stížnosti velkoklubů na nabitý program. Například v Anglii se nedávno ozval trenér Manchesteru City Pep Guardiola i jeho kolega z Liverpoolu Jürgen Klopp. „Tam je to skutečně oprávněné, protože hrají hned dva domácí poháry, dále ligovou soutěže a také evropské poháry. Logicky chrání zdraví svých hráčů, i když mají široké kádry. Viděli jsme, že Liverpool si poradil a porazil Chelsea ve finále ligového poháru i s juniory v sestavě.“

Frťala si myslí, že v českých luzích a hájích je vše jen o nastavení hlavy. „Když v zimě a v létě hráči absolvují nabitou přípravu, během které mají dvoufázové tréninky a do toho zápasy, tak také si nestěžují. Proč? Protože hrají o své místo v sestavě. Nedovolí si ukázat svou slabost. Opravdu je to jen v mentálním nastavení.“

Teplice půjdou do souboje s Libercem bez vykartovaného Knapíka a zraněného Gninga. Otazník visí nad brankářem Grigarem, který se zranil před dvěma týdny v Pardubicích. „V přípravě ukázala řada hráčů dobré výkony, tak si zaslouží i ti, kteří byli dospodu náhradníky, svou šanci v lize,“ uzavírá Zdenko Frťala.