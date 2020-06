Měli jste v hlavách, že hrajete za trenéra?

V hlavě jsem to já osobně určitě měl. Nechtěl bych, aby trenér končil. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, že trenér nastavujeme dobrou taktiku. Že když budeme plnit jeho pokyny, tak si navzájem můžeme pomoct. Myslím, že tu všichni máme trenéra rádi a nechceme, aby skončil.

Po utkání s Jabloncem jste říkal, že jste na tom špatně psychicky. Pak jste prohráli i v Budějovicích.. Jak jste se z toho dostávali?

Dostávali jsme se z toho prací. A zkoušeli jsme se povzbuzovat, že to už musí přijít. Naštěstí přišlo, konečně jsme dali více než dva góly.



Co zápas rozhodlo?

Ty dva rychlé góly na konci první půle nám hodně pomohly. Byli jsme silní na balonu. Herně jsme potvrdili předchozí dva zápasy, které nám výsledkově nevyšly.



Pomůže vám tohle vítězství?

Snad ano. Nesmíme polevit. Musíme hrát pořád stejně – držet balon, kombinovat. Vidíme, že to jde. Musíme nasbírat co nejvíc bodů a co nejdřív se zachránit.



Vy jste odchovanec Příbrami. Jak se vám proti ní hraje?

Většinou se mi proti nim hraje blbě, protože většinou hrají o padáka. Já jim fandím a doufám, že v nadstavbě posbírají pár bodů.



Dal jste po pauze v sedmi zápasech pět gólů. Formu máte parádní, co říkáte?

Moje forma? To ať zhodnotí trenér. (smích) Cítím se ale dobře. Jsem rád, že jsme konečně vyhráli. Každý gól mě samozřejmě těší, ale nejdůležitější je co nejdřív se zachránit. Pak se z toho musíme oklepat a v nové sezoně šlapat dál.