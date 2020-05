Na Stadion na Stínadlech kvůli vládním nařízením mohl jen omezený počet 150 lidí, do kterého se počítali i hráči, členové realizačního týmu a rozhodčí. Na rozcvičku i k utkání přišel každý z týmů odděleně jiným tunelem, neproběhlo ani tradiční podávání rukou či focení. Hráči se ihned rozmístili na svých postech na trávníku.

Všichni na stadionu mimo aktérů na hřišti museli mít kvůli koronavirové pandemii roušku. Nasadili si ji i oba hlavní trenéři a náhradníci, kteří seděli na lavičkách v rozestupech.

Přestože do hlediště nemohli příznivci, tři z fanoušků se tam přece jen dostali. Domácí klub vybral nejvěrnější ze svého fanklubu a udělal z nich netradičně podavače míčů na tribuně.

Obavy z komorní atmosféry vzaly rychle za své, domácí klub totiž od úvodního hvizdu pouštěl z amplionů fanouškovské chorály a pokřiky. Sedm minut trvající a stále se opakující nahrávka pocházela z dokumentu o výjezdu teplických příznivců na vítězné finále domácího poháru v roce 2009 proti Slovácku.



„Jednalo se o překvapení. Shodli jsme se s klubovým ředitelem Hynkem, manažerem Vachouškem, vedoucím mužstva Verbířem a sekretářem Kučerou, že to zkusíme pro oživení atmosféry," řekl po utkání mluvčí "žlutomodrých" Martin Kovařík. „Bylo to docela nahlas. Museli jsme na sebe na hřišti dost křičet," usmíval se brankář Tomáš Grigar, teplický hrdina „Samozřejmě je obrovská škoda, že na stadion nemohou fanoušci, protože k fotbalu patří. Ale bylo to fajn," dodal.



A průběh zápasu?



Hosté měli více ze hry, v 37. minutě však vstřelil domácí Tomáš Kučera první branku restartované sezony a Tepličtí byli v takové euforii, že se někteří z nich objali. Gólové oslavy přitom měli podle doporučení proběhnout jen velmi střídmě. Z branky se hlasitě radovalo i pár zástupců domácího vedení, kteří seděli na VIP tribuně.



Objetím slavilo několik hráčů i druhý gól, který v 53. minutě zaznamenal Jakub Řezníček a pojistil Teplicím nečekanou výhru 2:0. Po závěrečném hvizdu se domácí mohli aspoň trochu cítit jako na pozápasové děkovačce s fanoušky, když totiž utichly reprodukované chorály, bylo slyšet skandování "hoši děkujeme" z hrdel fanoušků, kteří po celý průběh zápasu fandili před stadionem.

Pro Teplice to byla první jarní výhra. Opět dokázaly porazit Liberec, který na Stínadlech body pravidelně ztrácí.

Netradiční kulisy měl pro hráče už program před samotným zápasem. Všude na stadionu byla k dispozici dezinfekce, které se nevyhnuly ani míče. Hráči seděli v šatnách v rozestupech a odděleně se také museli sprchovat.



Liberec byl jako první v restartované sezoně v roli hostujícího klubu, všechna omezení si ale nevyzkoušel. K zápasu vzhledem k poloze obou měst cestoval po dopoledním lehkém tréninku až v den utkání a hráči tak nemuseli na hotelu bydlet každý zvlášť na jiném pokoji. Tým se i při dodržení pravidla o tom, že dvousedačku smí obsadit jen jedna osoba, vešel do jednoho autobusu. Trenéři jsou totiž zvyklí cestovat sami autem.

Trenér Teplic Stanislav Hejkal: "Sehráli jsme ho tak, jak jsme chtěli. To znamená po taktické stránce výborně. Chtěli jsme hrát z bloku, hlavně na naší polovině, jelikož jsme znali sílu Liberce. Když na ně vylezete, jsou silní v míčích za obranu na Malinského a Peška. Pokud mají tihle hráči prostor, dovedou ho využít. Čekali jsme na ztráty míče uprostřed hřiště, což nám vyšlo. Trubač nádherně našel Kučeru a vedli jsme 1:0. Pak jsme dali ještě jednu branku, nicméně poté jsme se dostali pod tvrdý tlak. Liberec měl možnosti snížit. Ustáli jsme to. Moc si toho cením, jelikož jsme měli sedm hráčů mimo hru, šest ze základní sestavy. A jsem rád, že jsme se odlepili od spodních pozic.“

FK Teplice - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 37. Kučera, 53. Řezníček. Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík - Orel (video). ŽK: Kodeš - Karafiát, Beran.

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Kodeš (81. Nazarov), Vondrášek - Knapík - Moulis, Kučera (85. Žitný), Trubač, Radosta (77. Černý) - Řezníček. Trenér: Hejkal.

Liberec: Nguyen - Mikula (64. Zeman), Kačaraba, Karafiát, Hybš - Hromada (72. Rondič), Mara - Malinský, Baluta (56. Beran), Pešek - Kuchta. Trenér: Hoftych.