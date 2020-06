Volal jste VAR?

To bylo směrem k Alexi Královi. On když dal gól za Teplice, tak jeho oslava byla, že ukázal televizi. Ukazoval jsem, že mám na hlavě také krabici, že to tam takhle sklouzlo. Byl to vzkaz jemu. (úsměv)

Byla to docela šťastná branka. Navíc hlavou, vy máte jen 175 centimetrů. Jak se to semlelo?

Byl to dlouhý balon od Páti Žitného, já se postavil bokem. Myslel jsem, že je gólman blíž. Vůbec nevím, jestli to pak byla nějaká jeho velká hrubice, nebo míč divně odskočil. Já jen viděl, jak míč loví v bráně, šel jsem se pak radovat.

Očima trenéra

Neuspokojivé výkony talentovaných záložníků Trubače a Žitného trenér Teplic Stanislav Hejkal řešil v na podzim i v minulé sezoně opakovaně. O to spokojenější je, že prvně jmenovaný má nyní formu. „Na podzim jsem byl z jeho výkonů zklamaný, chtěl jsem od něj víc. Teď vidím v tréninku, že má dobré věci. Je tahový, dostane se do koncovky,“ chválí odchovance Opočna. „Měl by to být náš rozdílový hráč, ale to samé Mareček, Kučera nebo Moulis. Nemůžeme chtít všechno jen po Trubačovi.“

Měl jste u svých předchozích gólů také takové štěstí?

Nevím, jestli mi pomohlo i před tím, spíš ne. Proti Opavě jsem ho ale měl. Jsem za to rád, v posledních zápasech jsem se dostával do šancí. Zaplaťpánbůh, že mi spadl gól i v lize.



Nyní hrajete v základu, máte fazónu. Co se změnilo?

Myslím, že jsem si dal do hlavy, že musí být víc produktivnější. To je takový odrazový můstek. V posledních zápasech jsem se dostával do šancí poměrně hodně. Pořád na to myslím a produktivitu se snažím zlepšit.



Po té koronavirové pauze se vám opravdu daří, i s přátelákem proti Ústí máte bilanci tři góly a jedna asistence.

Asi mám formu, ale mohlo by to být rozhodně lepší. Radši bych ji zahodil a dal týmu tři body, než hrát dobře a mít jen bod.



Jak se cítíte na podhrotové pozici?

Cítím se tam fajn. Jsem malý, tak ty míče, které mi lítají na hlavu, nejsou ideální, ale mám volnost pro výběr místa, to je pro mě důležité; můžu si najt místo, kde budu sám, abych si mohl vzít míč.