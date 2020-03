Radosta, mládežnický reprezentant, na podzim odehrál pouhých 118 minut, když do pěti zápasů naskočil jako střídající hráč. Ani jednou trenéra nezklamal, pokaždé hru dokázal oživit.

Benjamínek, který v lize v základu nastoupil doposud jen jednou, a to v květnu minulého roku na hřišti Mladé Boleslavi, měl v této sezoně dostat poprvé důvěru od začátku poslední únorový den. “Skláři“ týden předtím prohráli v Karviné ostudně 0:3, Hejkal se svým realizačním týmem proto sáhl před duelem s Libercem k několika změnám. Jednou z nich bylo také zařazení talentovaného Radosty do středové formace. Tající sněhová přikrývka společně s deštěm ale udělala z hrací plochy Stínadel bažinu.

Týden na to seděl “Rady“ při domácím duelu se Slováckem na lavičce, na hřiště se ale nedostal. Na dohrávku se Slovanem ho ale Hejkal opět nominoval do základu! “Moc jsem se těšil, že si konečně zahraji po dlouhé době od začátku. Den před zápasem už ale začalo pršet. Začal jsem počasí víc sledovat a říkal jsem si, že to s předpovědí na den, kdy se hraje, nevypadá dobře,“ líčí blonďatý klučina.

Ještě než šel spát, zkontroloval na telefonu aplikaci o počasí. Ráno se probudil do deštivého dne. “Táta mi říkal, že se asi hrát nebude. Přišel jsem na stadion a už u vrátnice mi říkali, že se nehraje. Byla to smůla, moc mě to mrzelo. Všichni jsme tomu zápasu přikládali velkou váhu. Pro mě to bylo o to víc speciální, že jsem měl velkou motivaci.“

V kabině se stal smolař Radosta terčem drobných vtípků. “Kluci se tomu trošku smáli. Ale nic s tím neuděláme, tohle prostě nejde ovlivnit. Psychicky to není lehké se dvakrát připravit na to, že budete hrát, a pak nehrajete.“

Nyní to s dohráním duelu Teplice – Liberec stejně jako s dohráním celé ligové soutěže vypadá bledě. Ke vší smůle Radosta přijde také o závěrečnou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy hráčů do 19 let. “My se teď musíme připravovat na ligu I na reprezentaci, jako by se mělo hrát,“ krčí mladičký fotbalista rameny při myšlence na předčasný konec sezony.