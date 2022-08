Luboš Kozel (FC Slovan Liberec): „Já jsem samozřejmě spokojený s výsledkem, který vypadá jednoznačně. Myslím si, že jsme měli výborný vstup do zápasu, prvních deset minut, vrcholem pak byla vstřelená branka. Poté jsme měli deset minut, kdy jsme dělali vše špatně, ale dokázali jsme to ustát. Ve dvacáté jsme přidali druhou branku, která nás trošku uklidnila. Poté už to bylo o něco lepší. Když to vypadalo, že můžeme přidat další gól, tak jsme z protiútoku dostali. Ale zase jsme dokázali ještě do poločasu odskočit, což bylo strašně důležité pro ten konečný výsledek. Myslím si, že to určilo ráz druhé půle. Dnes jsme byli efektivní, hráli jsme účelně, dokázali jsme dát branky v chvíli, kdy jsme to nejvíce potřebovali. I ten druhý poločas jsme dotáhli do hezkého výsledku. Nicméně si myslím, že rozdíl ve výsledku je asi větší než v hře. Ale hráli jsme účelně a průběh byl takový, jaký jsme chtěli.“

Jiří Jarošík (FK Teplice): „Liberec byl hodně efektivní a my jsme měli velké problémy, hlavně vzadu při standardkách a rychlých protiútocích. Liberec nás trestal, byl gólový, dal si přesný centr, měl hráče, kteří se chtěli prosadit… A proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Myslím si, že nějakou šanci jsme také měli, ale bohužel jsme nebyli tolik přesní v koncovce.“

FORTUNA:LIGA. 2. kolo:

Liberec - Teplice 5:1 (3:1)

Branky: 9. Doumbia, 22. Talovjerov, 45+1., 53. a 70. van Buren - 43. Urbanec. Rozhodčí: M. Radina - J. Kubr, J. Šimáček. ŽK: Červ - Hyčka. Diváků: 4 500.

Liberec: Vliegen - Mikula (71. Pourzitidis), Gebre Selassie, Plechatý, Talovjerov, Preisler (61. Matoušek) - Červ (72. Varfolomejev), Frýdek, Doumbia (80. Višinský) - van Buren (80. Kozák), Rondić.

Teplice: Grigar - Kučera (46. Knapík), Dramé, Vondrášek (59. Hybš) - Hyčka, Mareček, Jukl, Urbanec - Křišťan (59. Čerepkai) - Gning, Žák (46. Kodad).