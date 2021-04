/ROZHOVOR/ Jednou z mála pozitivních věcí sobotního duelu Teplic na Spartě je premiérový ligový gól záložníka Roberta Jukla. Syn hradecké legendy Richarda Jukla z ní měl navzdory debaklu 2:7 radost. „Nejsem žádný střelec," říkal.

Robert Jukl (ve výskoku) dal na Spartě svůj první ligový gól. | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Máte z gólu vůbec radost?

Mám z něj radost. Nejsem žádný střelec, jsem rád za každý gól. Byl to secvičený signál, který jsme trénovali v reprezentační přestávce. A jsme rád, že jsem tam takhle vyplul na zadní tyči. Překvapilo mě, že jsem tam byl sám. Nemusel jsem podstoupit žádný souboj, mohl jsem míč dát na zadní.



Co se s týmem stalo?

Ten zápas se nám vůbec nepovedl. Říkali jsme si, že chceme hrát co nejdéle s nulou. Ale dostali jsme gól hned ve druhé minutě. Nezvládli jsme se z toho oklepat. Už jsme to zažili v Plzni a s Jabloncem. Takhle to nejde.