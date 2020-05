Trenér Teplic Stanislav Hejkal poprvé v historii klubu použil ve vršovickém Ďolíčku dočasné pravidlo, které umožňuje pět střídání během zápasu (ve třech časových slotech). Po utkání vysvětloval, že tak neučinil kvůli šetření hráčů v nabitých anglických týdnech, ale kvůli špatným výkonům některých hráčů. “I kdyby byly k dispozici jen tři a my hráli dobře, tak jsem nestřídal. Ale my neměli herní kvalitu, proto jsem o poločase tři hráče vystřídal. Ve druhé půli pak šel dolů Knapík, který si o střídání řekl, a až poslední střídání bylo šetřící; dolů šel Řezníček, protože jsem nechtěl, aby dostal červenou.”

Vzhledem k neuspokojivým výkonům některých hráčů se dají v neděli čekat změny v sestavě, i když kvůli řadě zraněných jich patrně nebude mnoho. Mezi třemi tyčemi by ale měl mít své místo jisté Tomáš Grigar, opora Teplic, který má na svém kontě 99 ligových nul. V Ďolíčku sice odchovanec Vítkovic čtyřikrát inkasoval, obdržené branky šly ale převážně na vrub špatně pracující defenzivní činnosti mužstva. “Soupeři jsme darovali každý gól, potrestal nás. Doufám, že se ta porážka na nás nyní nepodepíše. Situace v tabulce nám jednoznačně velí vítězit nad Opavou, bude to opravdu strašně důležitý zápas.”

Tíhu okamžiku si uvědomují také Slezané, kteří nyní ztrácejí na třinácté místo, které znamená záchranu, šest bodů. “Musíme být nohama na zemi, takže máme dva cíle. První a ten hlavní je nebýt poslední. Druhý je vyhnout se baráži, i když to bude těžké, ale musíme udělat maximum,” tvrdí opavský fotbalista Jan Žídek. Jeho barvy zatím uhrály bod za domácí remízu 0:0 s Karvinou. “Pro nás je remíza ztráta, protože jsme hráli doma. Karviná možná držela více míč, ale měli jsme šance, které jsme měli proměnit,” nebyl opavský kouč Jiří Balcárek po plichtě v derby spokojený.



V neděli se tak na Stínadlech utkají dva celky, které mají co napravovat. Ve vzduchu je tak třaskavá bitva o přežití. Sledovat ji opět budou téměř prázdné tribuny, v současné době smí být v době konání ligového zápasu na stadionech 300 osob. “Přednost mají VIP partneři a GOLD permanentkáři. Patnáct míst jsme vyčlenili pro náš fanklub, protože chceme ocenit ty, kteří s námi jezdí na všechny zápasy, i do takových dalekých destinací jako je Karviná nebo Opava,” uvedl mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.