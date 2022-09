Jaké to bylo utkání? Byl to hrozně těžký zápas. Moc jsme se na něj těšili, věděli jsme, že přijde hodně lidí. Chtěli jsme ukázat jim i Spartě, že jsme se dobře nachystali. Bod bereme, přestože jsme trošku zklamaní, protože jsme sahali po třech.

A také jste mohli prohrát, protože Sparta měla pár šancí v závěru, které jste vychytal.

Někdy trošku se štěstím. Třeba po rohu tam někdo hlavičkoval, já to vyrazil nohou, odrazilo se to zase od někoho od jeho těla. Bylo to opravdu se štěstím.

Při standardkách máte problémy, znovu jste inkasovali po rohu. Co se tím?

Trápí nás to už delší dobu. Tentokrát jme zkusili hrát kombinovanou zónu, což je o osobní zodpovědnosti. Každopádně standardky musíme zlepšit. Gól jsme dostali i tak. Mně hodně mrzí, měl jsem míč na ruce.

Bylo na Spartě vidět, že se jí nedaří?

My věděli, že není v optimální pohodě, i jsme se na to připravovali, trenéři nám něco k tomu pouštěli na videu. Říkali jsme si, že kdy jindy ji obrat o body, když ne teď.

Máte za sebou zápasy se Slavií i Spartou. Byly hodně rozdílné, co říkáte?

Bylo znát, že Slavie je jinde, hraje ve větší pohodě. U ní to byl doslova kolotoč. Spartě jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Troufnu si tvrdit, že jsme byli v některých pasážích dokonce lepší.

Pro vás to byl největší ligový zápas?

To ano, moc jich zatím nemám. (úsměv)

A nebál jste se, že poté, co jste dostal na Slavii šest branek, dojde ke změně?

Věřil jsem, že dostanu důvěru, že mě trenéři podrží. Jsem za důvěru rád, snažím se ji splácet každým zápasem. Na té Slavii to bylo hrozné, ale my jsme věděli, že moc šancí nemáme…

V tabulce máte devět bodů, jste spokojeni?

V posledních pěti zápasech jsme prohráli jen jednou, to je dobrá série. Musíme v ní pokračovat. Hodně nám pomáhá Gning svými góly a výkony. Snad se mu bude dařit co nejdéle.