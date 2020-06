Tepličtí mají nyní na první barážovou pozici, která patří Karviné, náskok osmi bodů. V neděli jim k jistotě stačí uhrát se Zlínem bod, nebo v případě porážky jakákoliv ztráta Slezanů. Přestože pozice svěřenců trenéra Stanislava Hejkala je komfortní, polevení nepřichází v úvahu. „Myslím, že jsme v posledních utkáních ukázali, že chceme vyhrávat. Neuspokojíme se!“ slibuje útočník Jakub Řezníček. Hodláme v lize pokračovat ve výkonech, které jsme předvedli v posledních zápasech, především v tom olomouckém. Chceme být co nejvýše,“ přidává Hejkal, který po úterní partii byl velmi spokojený.

„Byl to výborný zápas. Ukázalo se, že ani my a ani Sigma do skupiny o udržení nepatříme, máme kvalitu na prostřední skupinu. Hrálo se nahoru dolů, byla tam spousta šancí. Podivuji se nad tím, že to bylo 0:0. Klidně to po první půli mohlo být 3:3, pak 5:5. Utkání by slušela patnáctitisícová kulisa,“ pěl teplický strarég slova chvály na úroveň střetnutí.

I stoper Václav Jemelka souhlasí s tím, že duelu by slušela pořádná branková úroda. „Určitě, klidně 5:5,“ říkal po utkání, ve kterém Hanáci uťali sérii tří domácích porážek.

Teplickým výborně vyšel úvod. Než se domácí rozkoukali, mohli jim „žlutomodří“ nakutálet minimálně tři kousky. Blízko gólu byl například devítibrankový střelec Teplic Řezníček. „Měl jsem dvě hlavičky v první půli. Kdybych nebyl tak zpocený a balon mi nesjel po čele, tak by třeba mohl zapadnout na zadní tyč,“ litoval promarněných příležitostí.



„My jsme přežili vlastní smrt, protože kdybychom dostali gól ze standardky, nebo z autu, tak si myslím, že bychom se z toho neoklepali. Dokázali jsme to ustát,“ vracel se Jemelka k událostem z první poloviny prvního poločasu. „Něco jsme si s hráči vysvětlili, něco jsme jim nachystali a najednou nastoupí na hřiště a je to úplně jinak. Je to o koncentraci. Nevím, jestli roli hrál i stres. Ale ten by neměl být, když ve skupině máme náskok deset bodů na baráž. Pak jsme po patnácti minutách najednou zjistili, že se dá hrát, vytvořili jsme si šance a šlo to,“ glosoval olomoucký kouč Radoslav Látal počínání svých svěřenců.

Ani ti poté z řady šancí gól nevstřelili, Tomáš Grigar si mohl užít svou 101. ligovou nulu. A protože střelci byli nepřesní a brankáři stoprocentní i po přestávce, urodila se na Andrově stadionu na první pohled šedivá plichta 0:0: „Remíza je vzhledem k průběhu utkání asi spravedlivá,“ říkal Hejkal smířlivě. „Bod z Olomouce není špatný. Každé utkání nemůžeme vyhrát,“ krčil rameny Řezníček.



Zatímco hosté měli poměrně dobrou náladu, protože jejich výkony v posledních dvou týdnech měli stoupající tendenci, domácí hráči a funkcionáři si celé jaro představovali úplně jinak. „Spokojenost samozřejmě nemůže být. Nesplnili jsme cíle, nesplnili jsme to, co jsme chtěli, sezóna se nemůže hodnotit kladně,“ tvrdil Látal důrazně.



Podle jeho slov nyní dostanou příležitost hráči širšího kádru. „Budou hrát mladí, kteří tolik šancí zatím nedostali.“ I Teplice čekají změny v sestavě, zčásti kvůli karetním trestům (v nadstavbě je stopka na jeden zápas za dvě žluté). V Olomouci totiž viděli druhou žlutou kartu nadstavbové části Kučera a Mareček, Stanislav Hejkal tak bude muset pro nedělní střetnutí se Zlínem (14.30) provést korektury v obranné a záložní řadě.