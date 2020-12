Stanislav Hejkal, jenž nesplnil ultimátum a po porážce od Sparty si minulou neděli musel zabalit své trenérské nádobíčko, zvládl vést "skláře" v 64 prvoligových duelech. V historické tabulce trenérů to stačilo v pořadí odkaučovaných zápasů na deváté místo.

Nejvíc utkání mezi elitou, 226, má na svém kontě Antonín Rýgr, který Teplické vedl s tříletou přestávkou od roku 1966 do roku 1977. Toto číslo patrně už nikdy nebude překonané. Těžko si totiž představit, že by některý z trenérů vydržel v současné době, která kladne důraz na výsledky, v jednom klubu více než tři čtyři sezony.

Jiným rekordmanem je Petr Rada. Do Teplic se totiž třikrát vrátil! Poprvé na Stínadlech trénoval mezi lety 2000-2001, v létě 2007 se mužstva ujal znovu. Rok na to se ale stal reprezentačním koučem, aby se o tři roky později "žlutomodrých" opět ujal. Po sezoně ale neodolal vábení pražské Slavie, Teplicím tak dal znovu košem. Ani to ale nebyl konec příběhu. Na jaře 2015 kývl na teplickou nabídku, když od týmu odstoupil Zdeněk Ščasný. Několikaměsíční epizoda pak celou story uzavřela. Konečné resumé? 93 ligových zápasů a druhá příčka v historické tabulce.



S fotbalovým klubem z lázeňského města je jako málokterý kouč spjatý František Cerman, v lize ale absolvoval jako teplický kouč jen 30 zápasů v sezoně 1996/1997. O soutěž níže ale Teplice vedl za body v 190 duelech. Nikdo jiný se takovou bilancí nemůže pochlubit.

Mezi nejvýznamnější teplické trenéry patří také Josef Pešice, který se v ročníku 1998/1999 radoval s Verbířem, Diveckým, Fouskem a dalšími klubovými legendami ze stříbra. Celkový soutěž ligových duelů vyšplhal v Pešiceho případě na devadesátku.

Úspěchy s "glassboys" zaznamenali i Rudolf Krčil (3. místo v lize), Josef Forejt (3. místo v lize), Vlastislav Mareček (3. místo v lize) nebo František Straka (tažení evropskými poháry). Posledním trenérem, který Teplice dovedl k výraznějšímu úspěchu, byl v sezoně 2008/2009 Jiří Plíšek - na jejím konci se Teplice radovaly ze zisku domácího poháru.



Pořadí trenérů Teplic podle odkoučovaných zápasů v 1. lize:

1. Antonín Rýgr 226

2. Petr Rada 93

3. Josef Forejt 90

Josef Pešice 90

5. Jiří Plíšek 89

6. Vlastislav Mareček 77

7. Daniel Šmejkal 69

8. Zdeněk Ščasný 67

9. Stanislav Hejkal 64

10. Karel Bílek 60