Co se rozhodnutí sudích týče, tak se v neděli na Stínadlech hrálo hodně divoké utkání. Arbitři chybovali na obě strany.

Skláři doma remizovali s Ostravou 1:1 | Foto: Deník / František Bílek

V souboji žlutomodrých s Ostravou (1:1) nejprve rozhodčí Královec posunul v kooperaci se svým asistentem Caletkou faul Jeřábka na Kuzmanoviče do vápna, ačkoli k němu došlo minimálně metr před šestnáctkou, poté uznal branku Řezníčka, která padla poté, co útočník „Sklářů“ využil svého ofsajdového postavení. Tentokrát selhal druhý Královcův asistent Nádvorník.

„Šel jsem do náběhu a rozhodčí to posoudili, jak to posoudili. Nevím, co k tomu říct. Do náběhů musím chodit, snažím se vždy jít za záda stoperů, aby mě neviděli. Je to náš plán s trenérem. Zda jsem při tom v ofsajdu, to nestíhám kontrolovat,“ okomentoval svou trefu samotný Řezníček.