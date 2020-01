Na testy přijde 25letý levý obránce Matěj Hýbl z Frýdku-Místku. „Je to šikovný kluk, který začne v našem třetiligovém béčku. Věřím, že má potenciál jednou ligu hrát.

Po dvouměsíčním svalovém, zranění naskočí i zkušený univerzál Admir Ljevakovič, který už vážně zvažoval konec kariéry.

Otazník je kolem Jakuba Hory, na kterého Slavia neuplatnila opci. „Jednáme s Rigou o hostování s opcí. Je to blízko, ale ne hotovo.“

Odchody? „Hasil potřebuje udělat krok v kariéře, protože třetí liga je pro něj málo. Na Jeřábka nabídky nejsou, ale chceme to mít vyřešené brzy. To samé je Royo.“

Jeřábkovi se ale přeřazení moc nezamlouvá. „Jeho rozhodnutí respektuji, ale jasně jsem mu řekl, jaký bude postup. Pokud tu nechce pokračovat, tak já myslím na hráče, kteří tady hrát chtějí. Ti logicky dostanou přednost. To je jednoduchá odpověď. Nevidím na tom nic zlého,“ dodal Vachoušek.