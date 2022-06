VIDEO: Podaří se sklářům ze slávisty Křišťana vybrousit drahokam?

Je mu teprve 19 let, ale už si za Slavii zahrál pár minut v Evropské lize proti Nice, v juniorské Lize mistrů nastoupil například proti Barceloně. Nyní Jakub Křišťan přestupuje na Stínadla, kde chce bojovat o co největší minutáž. Pikantní je, že v baráži hrál před několika týdny za Vlašim, Teplice chtěl tehdy poslat do druhé ligy. „Zatím jsme to v kabině neřešili, ale třeba mi to pomůže, protože mě už kluci znají."

Teplice v prvním přípravném duelu porazily Ústí nad Labem 2:0 | Foto: Deník/František Bílek