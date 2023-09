Tohle může být obrovská posila! Teplický fotbalový klub získal na hostování ze Sparty Praha až do konce sezony obránce Andrease Vindheima, který na Letnou přišel v roce 2019 ze švédského Malmö.

Osmadvacetiletý hráč se zapojí do do přípravy s teplickým týmem od pondělí. „Jsme dohodnuti, že Andreasovi dáme čas se začlenit. V tomto týdnu začal s týmem Sparty naplno trénovat po zranění, proto počítáme, že do prvních zápasů bude naskakovat postupně,“ informuje sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. V klauzuli o hostování je možnost zimního návratu do Sparty.

Norský zadák na jaře 2022 hostoval v Schalke 04, na jaře letošního roku pak v norském Lillestrømu. Za Spartu odehrál 60 soutěžních utkání s bilancí tří branek a sedmi asistencí. Vindheim si zahrál i za norskou reprezentaci, má jeden start v Lize národů.