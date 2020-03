Proč jste rozhodčího Rejžka volal k videu?

Volal jsem ho na potenciální červenou kartu, protože jsme viděl zásah hráče Teplic do obličeje hráče Slovácka. Po zhlédnutí záznamu usoudil, že to není na červenou kartu. Ale vzhledem k tomu, že se situace projednává u videa, tak ji musí vyhodnotit. Říkal, že na červenou je to málo, ale musí dát žlutou kartu. Pro Hyčku to bohužel byla druhá žlutá v zápase, takže nakonec červenou přeci jen viděl.

Takže hlavní sudí poté, co se probírá situace na videu a je volán VARem, nemůže říct, že se nic nestalo a zákrok vyhodnotit jako čistý?

Může, ale to by ho hráč nesměl trefit. Já jsem ho volal na přímé udělení červené karty. Rozhodčí Rejžek si záznam prohlédnul a na přímou červenou to neviděl. Musel ale situaci správně vyřešit. Kontakt shledal na žlutou kartu. Ale protože byla už druhá pro hráče Hyčku v zápase, vytáhl i kartu červenou.

Takže na druhou žlutou byste ho nevolal?

Ne, to by bylo z pohledu VARu špatně, já ho volal na potenciální červenou kartu.

Vy jste tedy ten úder viděl na červenou?

Ano, pro mě to bylo na červenou kartu. Bylo to udeření do obličeje, Hyčka se po něm ohnal. Viděl jsem tam úmysl.