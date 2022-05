Nevyvedený zápas ve Zlíně jste tedy už rozebrali?

Rozebrali jsme si ho s kluky i s trenérem. Víme, že nás sráží individuální chyby. Musíme spolu lépe na tom hřišti komunikovat, abychom vypadali jako tým. Každý si k tomu něco řekl. Je to pryč, teď se soustředíme na Jablonec.

Ve Zlíně se potvrdilo, že v posledních zápasech máte opravdu špatné první poločasy. Co s tím?

Je to tak. Většinou dostáváme první gól, pak se nadřeme. Někdy se nám to povedlo otočit, někdy aspoň uhrát remízu. Teď se nám ale nepovedlo vůbec nic, naopak nás to srazilo. Toho se musíme vyvarovat. Je to o tom, jak se každý připraví na ten úvod zápasu. Každý se musí dostat do startovací teploty, aby ten úvod vypadal jinak.

Co dalšího bude důležité pro úspěch? Třeba návrat zraněných hráčů do sestavy?Je pravda, že marodka se nám před Zlínem rozšiřovala. Nebylo to příjemné pro trenéry i pro nás hráče. Věřím, že se někteří kluci dají do kupy a budou stoprocentně připraveni k zápasu, že nám pomůžou. Co si budeme namlouvat – jsou to kluci, kterým právem patří místo v základu. Postihla nás zranění hlavně tvořivých hráčů, kteří by měli udávat tempo a styl hry. To nám chybělo. Věřím, že když ti hráči budou, tak zápas zvládneme. Co říct k Jablonci? Čekalo se od něj víc. Trošku mi připomíná nás. Také nás asi nikdo netipoval až tak dole. Jablonec má skvělé zázemí, určitě dolů nepatří. To, co se teď v klubu děje, je pro tamní hráče nepříjemné. Už to ani není o fotbale, ale o hlavách. Někdo se s tím vypořádá lépe, někdo hůř. V takové situaci dlouho nebyli, pokud vůbec byli. Možná by to mohla být naše výhoda. Ale pořád je to Jablonec, je tam plno skvělých fotbalistů. V sezoně jsme ho dvakrát porazili, chceme to zopakovat. Mluvíte o výhodě, máte tím na mysli to, že Teplice už mají zkušenosti s bojem o záchranu? Možná by to mohlo hrát nějakou roli. I když většina našeho kádru je nová, nesetkala se s tím. Takže pokud výhoda, tak jen maličká. Cítíte se vy osobně zkušenější v boji o záchranu? Že ho ve své hlavě zvládáte lépe? Spíš naopak. Jsem typ, který si to bere. Mám to v hlavě. Jsem odsud, beru to jako zodpovědnost. Beru to prostě osobně. Tahám si to i domů. Nezažívám příjemné fotbalové období. Jsme ale profíci, musíme to kousnout a zvládnout. Řada z nás je hodně zkušených.