Tomáši, proč jste prohráli? Těžce se mi to hodnotí. Zápas to byl vyrovnaný. Lámalo se to s červenou kartou. Nevím, co jsme hráli… Do té doby Bohemka více hrozilo, standardky smrděly. Připravovali jsme se na to, abychom to odbránili, ale tu rozhodující jsme neubránili. Neměli jsme šance, spíš pološance.

V přesilovce jste byli neškodní. Čím to?

Máte pravdu, nenašli jsme na soupeře recept. V kabině jsme si říkali, že to od nás bylo bezzubé, vůbec jsme se k nim nedostali. Zodpovědnost jsme přehazovali jeden na druhého, zbavovali jsme se míčů. Nebo jsme někdy naopak byli hrrr. Možná jsme si měli víc podržet balon a soupeře unavit. V některých fázích jsme byli zbrklí. Byli to pidi chyby, které se nabalí… a pak je z toho to, co bylo - soupeře jsme neohrozili. Asi jsme urazili toho nahoře.

Obranné situace vám nejdou. Dostali jsme pět gólů z osmi z neubráněných defenzivních standardek.

Lámeme si s tím hlavu, lámou si s tím hlavu i trenéři. V týdnu jsme několikrát řešili, jakým stylem hrát a bránit to. Podle mě jsme ho našli, ale prostě jsme zase gól dostali ze standardky. Na mě ale jsme bránili dobře - když si vezmete, kolik Bohemka měla těch standardních situací. Bohužel jsme jí nabídli sami některé ty situace.

Co říkáte na vstup do ligy? Máte bod a jste dole.

Po Plzni jsme byli plní euforie, mohli jsme ji i porazit. Ale neznamená, že když jsme teď prohráli, tak končí svět. Musíme tvrdě pracovat na trénincích, vyříkat si to, být k sobě upřímní. Jiná cesta není.

Pocitově to vnímáte jak? Kde vidíte, že jste zápasy ztráceli? Proč se vám nepodařilo navázat na Plzeň?

Mě spíš mrzí ten Liberec. I tam jsme dostali chyby po našich chybách. Plzeň je jiný level.. Ale v Liberci nás soupeř k nim ani nedonutil. Podle mě teď proti Bohemce bylo vidět, že došlo ke změně. Bohužel nám nevyšla ta zásadní standardka.

Po Plzni jste škarohlídům ukázali, že nebudete tak špatní, jak psali experti, ale teď jste jim zase nahráli na jejich mlýn.

Mně je jedno, co si sázkovky myslí. My musíme pracovat na hřišti, nic víc.