Jste zachráněni. Jaká je to úleva?

Na srdci se mi ulevilo neskutečně. To se ani nedá popsat. Sice se říká, že jak nejde o život, tak jde o prd, ale pořád je to naše práce, máme zodpovědnost za klub, za všechno.

Jak to vypadalo po zápase v kabině? Juchalo se? Nebo tam bylo rozčarování z předvedeného výkonu?

Byl jsem v kabině jen krátce. Je znát, že to z nás spadlo. Na druhou stranu si musíme řadu věcí vyříkat, protože tomuhle se chceme vyhnout. Snad nás to posílí. Tohle jsou fakt stresy, nápor na hlavu. Ani jsem si fotbal v poslední době pořádně neužíval.

Vy jste v Teplicích dlouho, jste srdcař. O to víc váš ten boj o záchranu musel žrát…

V určité fázi sezony mě to, že jsem srdcař, docela svazovalo nohy. V Teplicích žiju, znám lidi, potkávám je. Cítil jsem opravdu velkou zodpovědnost. Nejen já, Tepličáků máme v týmu víc. Každý to prožíval svým způsobem.

Naštěstí se vám povedlo zachránit kolo před koncem, v tom posledním nedojde na duel o všechno Teplice - Příbram.

Jsem rád, že to dopadlo už teď, protože se loučí Ljeva. Chceme, aby si rozlučku s kariérou za týden proti Příbrami užil bez nervů. Nechtěli jsme, aby se rozhodovalo v posledním kole. Když se to blížilo ke konci, tak jsme měli za cíl se vyhnout tomu, aby v posledním kole nešlo o holý život. Bylo by to hlavně o hlavě, fotbal by nehrál takovou roli.

Vnímal jste při utkání v Karviné zprávy o tom, jak to vypadá v Příbrami?

Jestli někdo říká, že nevnímá zápas v Příbrami, tak lže. Já to vnímal celých 93 minut. Diváci nám to říkali. Jednou nebo dvakrát jsem se dokonce diváků sám ptal. Už jsem pak chtěl, ať je konec. Jen je kaňka, škraloup, že jsme si to neuhráli sami. Nespoléhali jsme na nikoho druhého, to se často nevyplácí.

A nedělali si z vás diváci srandu? Že by si z vás vystřelili a řekli vám, že Příbram vede?

To by si mohli zkusit, to bych asi na hřišti zkolaboval. To by nebyla hezká legrace. Fanoušci byli féroví.

Proč jste v Karviné hráli tak špatně?

Celý týden si říkáme, jak to chceme uhrát sami, byli jsme odhodlaní zvítězit, ale na hřišti to nebylo vidět. Asi zůstalo jen u povídání v autobuse a v kabině.

Góly, které jste dostali, byly laciné…

Naše góly? Byla tam z naší strany lehkovážnost. To se musí dohrát do konce. Hrajeme o záchranu, to musí vypadat jinak. Tohle nás sráží celou sezonu – dostáváme jednoduché góly, sami se na gól nadřeme.

Proč jste měli tak špatnou sezonu?

To by mě taky zajímalo. Je to na delší analýzu. Měli jsme dobré pasáže, třeba prosinec se nám povedl a nikdo by neřekl, že se dostaneme do takových problémů. Jestli jsme se uspokojili, jestli nám uškodila řada zranění. Nechci být alibista. My jsme Teplice, něčemu takovému se musíme do dalších sezon vyhnout.