Plzeň těsně vyhrála, Teplicím nebyl uznaný gól. Slovácko remizovalo s Baníkem

Baník ke čtyřce nevykročil. Na Slovácku bez gólů a pro derby přišel o dvě opory

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Klíma - Caletka, Vyhnanovský - Ondráš (video). ŽK: Jurečka - Ekpai, Lischka, Ndefe. Diváci: 7117.

Sestavy:

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Daníček, Holzer (90.+1 Tomič) - Havlík, Ljovin - Petržela (82. Kalabiška), Sadílek (84. Vecheta), Jurečka - Cicilia. Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Boula (57. Janošek), Kaloč, Ekpai (65. Falta), Kuzmanovič (65. Tetour), Koncevoj (80. Buchta) - Klíma (57. Almási). Trenér: Galásek.

Bohemians - Mladá Boleslav 2:2

Bohemians do utkání vstoupili aktivně, za což byli odměněni vedoucí brankou. Střela Vaníčka se po řadě odrazů odrazila k Petrákovi, který pohotovu střelou z voleje vstřelil první gól po příchodu ze Slovanu Bratislava. O devět minut později ale bylo vyrovnáno, Matějovský vyslal do úniku Ladru, který neměl problém prostřelit Valeše - 1:1. I do druhého poločasu vstoupili domácí raketově, Petrák našel centrem Krcha, který hlavičkou překonal Šedu. Remízu Boleslavi ale nakonec zařídil střídající Smrž, Bohemians tak nevyhráli čtvrté utkání v řadě.

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Branky: 5. Petrák, 46. Krch - 14. Ladra, 81. Smrž. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Hašek, Puškáč - Matějovský, Šimek. Diváci: 3856.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Křapka, Hašek (84. Koubek) - Mareček (73. Bartek), Petrák - Vaníček, Beran (84. Ugwu), Květ - Puškáč. Trenér: Klusáček.

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler - Dancák (78. Rolinek), Matějovský (61. Smrž) - Pech (61. Skalák), Hlavatý (68. Mužík), Ewerton - Ladra (78. Horský). Trenér: Hoftych.

Hradec Králové 2:1 Zlín

Hradec dokonale zaskočil Zlínské, když po čtrnácti minutách vedl už o dvě branky - trefil se Soukeník a z penalty Kubala. Hosté snížili v 62. minutě zásluhou Reitera, ze závěrečného tlaku ale remízu vydolovat nedokázali. Hradci se povedlo vyhrát v lize po osmi zápasech.

FC Hradec Králové - Fastav Zlín 2:1 (2:0)

Branky: 10. Soukeník, 14. Kubala z pen. - 62. Reiter. Rozhodčí: Krejsa - Šimáček, Ratajová - Štěrba (video). ŽK: Čech, Kodeš, Soukeník - Cedidla.

Sestavy:

Hradec Králové: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Soukeník, Kodeš, Vlkanova, Novotný (45.+4 Leibl) - Kubala, Rybička (88. Vašulín). Trenér: Koubek.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov (81. Chwaszcz) - Conde, Vraštil - Fillo (61. Reiter), Janetzký (81. Hellebrand), Dramé (71. Hrdlička) - Hloušek (61. Vukadinovič). Trenér: Kalivoda.

Plzeň 1:0 Teplice

Plzeň využila šanci dostat se na první místo, cesta k vítězství byla ale velmi trnitá. Plzeň sice poslal do vedení z penalty Beaguel, v posledních sekundách poločasu byl ale vyloučený plzeňský obránce Havel. Teplice sahali po vyrovnání a v 76. minutě se dkonce prosadili, Žákovu branku ale neposvětil po velmi sporném rozhodnutí VAR a tři body tak zůstaly na západu Čech.

Viktoria Plzeň - FK Teplice 1:0 (1:0)

Branka: 44. Beauguel z pen. Rozhodčí: Radina - Kříž, Hurych - Adámková (video). ŽK: Beauguel, Staněk, Horváth (asistent trenéra) - Fortelný, Tijani, Mareš. ČK: 45.+6 Havel (Plzeň). Diváci: 9560.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Holík, Kaša, Hejda, Havel - Bucha (90. Káčer), Kalvach - Kopic (46. Řezník), Sýkora (63. Šulc, 90.+1 Trusa), Mosquera - Beauguel (82. Pernica). Trenér: Bílek.

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Knapík (84. Boljevič) - Prošek (62. Hyčka), Mareček (62. Ledecký), Jukl, Trubač, Vondrášek - Fortelný - Žák (84. Mareš). Trenér: Jarošík.