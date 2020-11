Naposledy chytal ryzí odchovanec za Teplické v roce 1984. Byl jím Zdeněk Zacharda, nastoupil jen jednou! "Bylo to v domácím utkání proti Dukle. Jednička Vladimír Počta tři dny před tím dostal v Košicích od Lokomotivy osm gólů. Zachardova premiéra skončila na konci května porážkou 0:1," vzpomíná uznávaný historik FK Teplice Pavel Nohál.

Ale zpět k Němečkovi, kterému se v sobotu ve vršovickém Ďolíčku splnil dětský sen. "Od malička jsem měl vidinu hrát za áčko. Chodil jsem na každý zápas s taťkou a s mamkou," vyprávěl na sobotní pozápasové tiskové konferenci. Jeho Teplice sice prohrály s domácími "klokany" 0:2, 21letý brankář se ale snažil vidět především pozitiva.

Jeho debut přišel se čtvrtročním zpožděním, už v létě měl totiž chytat za "žlutomodré" ve skupině o udržení střetnutí v Příbrami. To už bylo jasné, že se Severočeši zachránili, trenér Hejkal tak chtěl dát šanci mladé krvi. Nakonec ale bylo vše jinak, zápas se kvůli nákaze v opavském klubu nehrál, liga předčasně skončila. "Byli jsme zrovna v autobuse, do Příbrami to byla ještě půlhodina. Najednou nám řekli, že se hrát nebude. Ale tahle zkušenost mi teď pomohla, už tenkrát jsem se psychicky připravoval, že budu hrát ligu. Tak jsem teď nebyl tak nervózní. Navíc mě kluci podpořili."

Víte, že…

… Luděk Němeček se příští rok dočká potomka? Jeho přítelkyně Štěpánka je těhotná, na novou roli se "Luďa", jak mu kamarádi říkají, moc těší.

O tom, že půjde do brány, se Luděk Němeček dozvěděl ve čtvrtek. "Na dopoledním tréninku. Grigi se zranil, má něco s lýtkem. Snažil jsem se oprostit od současné tíživé situace, ve které jsme. To bych jinak byl ještě pod větším tlakem, kdybych si to připouštěl," říkal největší jedlík teplického mužstva.



U Botiče inkasoval už ve 13. minutě, kdy ho překonal Hronek, na začátku druhé půle ho ještě pokořil z pokutového kopu Pulkrab. "Ty góly musím rozebrat s trenérem na videu. Penalta se asi nedala chytat. A ten první gól? Nevím, asi taky ne. Co trenér říkal, tak jsem dobře sblížil. Možná jsem mohl Hronkovi skočit po nohy, ale možná bych to nestihl a vypadalo by to ještě hůř. Myslím, že jsem pro chycení udělal maximum," analyzoval Němeček.

Jak jeho premiéru hodnotil Stanislav Hejkal? "Co měl vyřešit, vyřešil. Po prvním gólu do poločasu žádná střela nebyla. Pak penalta a jedna střela šla mimo. Působil jistě." Teplický trenér, který má od klubového vedení ultimátum v podobě nutnosti porazit Spartu, neskrýval, že zranění zkušeného Grigara si vyžádá delší léčbu. "Proti Spartě s ním nebudu moct počítat, chytat bude zase Němeček. Věřím mu. Před dvěma lety jsem s ním vyhrál Juniorskou ligu. Rád bych pro Teplice připravil brankáře, který bude chytat po Grigarově éře."

Brankáři odchovanci v lize? V Teplicích spíš výjimka

Pohled na brankáře, kteří coby odchovanci Teplic chytali nejvyšší soutěž, je velmi zajímavý. Není jich mnoho. Za odchovance se v současné době považuje fotbalista, který za daný klub hrál alespoň tři roky ve věku od 15 do 21 let. "Čistokrevným ochovancem, který v klubu vyrůstal od přípravky, byl jen zmiňovaný Zdeněk Zacharda. V žákovském věku přišel do Teplic z Litvínova Pavel Kučera, který v lize nastoupil na jaře 2000. Stejně jako Zacharda má na svém kontě jen jedno utkání," líčí Pavel Nohál. "A pak jsou tři brankáři, kteří prošli dorostem. Prvním byl Choutka, který chytal jeden zápas na podzim 1949. Druhým pak nejznámější teplický gólman Jiří Sedláček, který od roku 1964 do roku 1978 nasbíral 339 ligových startů. Třetím je Jakub Dvořák, jenž na jaře zaskakoval třikrát při neuvěřitelné brankářské kalamitě," pokračuje odborník na historii teplické kopané. Renomé brankářské škole klubu ze Stínadel může v nejbližší době zvýšit Jan Plachý, který byl v sobotu Němečkovým náhradníkem. I on začínal v teplické přípravce, je tak ryzím odchovancem.