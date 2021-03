Záchranářský duel bývalých spoluhráčů: Kučera versus Kováč

V lize dvakrát za sebou remizovali, v poháru vyřadili Brno. Tepličtí fotbalisté chtějí výkonnostní vzestup potvrdit sobotním vítězstvím nad poslední Opavou. V boji o záchranu by si v případě tříbodového úspěchu polepšili, v opačném případě by ale spadli do ještě větších problémů. Na Stínadlech je výkop v 16 hodin.

Ve středu Teplice doma porazily v poháru Brno 2:0. | Foto: Deník / František Bílek

„Potřebujeme už tříbodový zisk, který je cennější než remízy," vystihl trenér Teplice Radim Kučera, co je aktuálně největším problémem „sklářů". V lize na jaře zatím nezvítězili, v tabulce mají pětibodový polštář, který je chrání od první sestupové pozice. Heidenreich je po operaci

Talentovaný teplický obránce David Heidenreich absolvoval operaci postranního kolenního vazu a „sklářům" nyní na hřišti nepomůže. „David se bohužel v minulém týdnu zranil a bude nám tak v další ligovém programu chybět,“ uvedl sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

Dvacetiletý reprezentant přišel do Teplic v létě na hostování z italské Atalanty Bergamo a okamžitě se stal součástí základní sestavy. „Celou záležitost jsme řešili přímo s Atalantou, která na Davidově vývoji velmi záleží a podrobně sleduje jeho fotbalový vývoj v Teplicích. Hráči se dostane nejlepší lékařské péče a jak znám Davida, vrátí se na hřišti co nejdříve a stoprocentně připraven,“ prohlásil pro web teplického klubu Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která odchovance Teplic zastupuje.

Není bez zajímavosti, že zranění utrpěl Heidenreich v nedávném utkání se Slavií. „Sešívaní" jsou pro něj zakletí, na podzim totiž dostal v Edenu červenou kartu, která nebyla udělená oprávněně. „Po poháru převládají pozitiva. Jsem strašně rád, že to kluci zvládli a postoupili jsme dál. Teď se budeme soustředit na sobotní zápas a budeme chtít udělat další krok i v sobotu," vytýčil teplický kouč po středečním skolení brněnské Zbrojovky. FOTO: Teplice jdou v poháru dál, doma si poradily se Zbrojovkou Přečíst článek › Ale pozor, Teplice doma v lize čtyřikrát za sebou nevyhrály, na Stínadlech braly jen 9 bodů z celkových 19, které v současné chvíli na svém kontě mají.



Opava vyhrála z posledních 15 kol jen jednou, v předminulém kole překvapivě vyloupila České Budějovice (1:0). Její druhé vítězství? Má ho z podzimního duelu s Teplicemi (2:1). Není proto divu, že si na „žlutomodré" znovu věří. Navíc výhra je pro ni jednou z posledních možností, jak vykřesat záchranářskou jiskru. „Na zápas se nedívám tak, že by byl naší úplně poslední možností na záchranu. Jasné ale je, že v něm chceme bodovat. Potřebujeme navázat na výkon a výsledek z Českých Budějovic, kde jsme byli plně koncentrováni po celých devadesát minut," prohlásil trenér SFC Opava Radek Kováč, mimo jiné dávný Kučerův spoluhráč z Olomouce. „Dobře ho znám," usmál se při vzpomínce na svého dlouholetého parťáka. „Naše hráče pro změnu dobře zná asistent Dvorník. Jinak Teplice mají zkušený tým. Jak Mareš, tak Řezníček, umí dát gól. Střed hřiště mají omlazený. Fortelný i Jukl dobře pracují, hodně toho odběhají.“