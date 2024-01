Teplice se necelý měsíc před ligou zbavily tří hráčů ze zahraničí. Stínadla opouští Nemanja Krsmanović, Soufiane Dramé a Ngosa Nsunzu. V lázeňském městě je ale nadále velká kolonie fotbalistů z ciziny.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Do Teplic přišli první zahraniční hráči už v osmdesátých letech, byli jimi Poláci Krzysztof Etmanowicz a Jaroslaw Pasterski. To se psal rok 1986. Jako první se do srdcí fanoušků klubu z lázeňského města ale zapsal Jean-Bertin Akue z Nigeru; na jaře 1997 působil na Stínadlech jako zjevení. O deset let později z Teplic do světa velkého fotbalu vystřelil Bosňan Edin Džeko a i nadále na sever Čech proudili zajímaví zahraniční hráči.

V současné době klub sází především na levnou zahraniční sílu - na testy čas od času dorazí neznámý mladíček z Afriky nebo ctižádostivý fotbalista z Balkánu. Naposledy zazářil útočník Abdallah Gning, když dal v minulém ročníku devět branek. V tom aktuálním na svůj první zásah do černého stále čeká.

Zemřel bílinský fotbalový odchovanec, zahrál si i za Teplice

Vedení Teplic ho zkraje minulého roku nechtělo prodávat pod cenou, seriózní nabídku za zajímavou částku totiž nedostalo. Gning je tak stále na soupisce a na Stínadlech věří, že se v novém kalendářním roce konečně probudí.

Tři cizinci už ale na rozdíl od něho šanci nedostanou.

Víte, kterými jazyky Dramé mluví? Francouz, kterému je 27 let, má malijské kořeny. Není proto divu, že zvládá dva etnické jazyky z Mali. Dále si s ním popovídáte francouzsky, česky, španělsky, arabsky a anglicky.

Krsmanović přestupuje do srbského Spartaku Subotica, bude tak hrát ve své rodné zemi. „Nemanja nás požádal, jestli bychom mu umožnili vyšší zápasovou praxi v jiném klubu. Po jednáních se nakonec v minulém týdnu rozhodlo o jeho přestupu do Spartaku Subotica, který o něj stál. My jsme mu nechtěli bránit v návratu domů,“ uvádí k odchodu muže, který ve žluto-modrém dresu odehrál šest ligových zápasů, ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.

Nsunzu (7 ligových zápasů) už na podzim hrál za druholigovou Příbram. Nyní z Teplic přestupuje do Táborska, která je v tabulce 2. ligy třetí, tedy o jednu příčku výše než Středočeši.

Podívejte se: Teplický Hronek s pomocí sluníčka nachytal brankáře Boleslavi

Nejzajímavější je odchod Dramého, jenž bude na jaře hostovat ve Zlatých Moravcích, které hrají nejvyšší slovenskou ligu. „Soufi neměl na podzim takové zápasové vytížení, jaké bychom si všichni představovali, navíc ho trápila také zranění. Před uzavřením je příchod Ondřeje Kričfalušiho, který nastupuje na stejném postu, proto jsme se shodli na uvolnění Soufiho na hostování,“ komentuje odchod fotbalisty, který ovládá sedm jazyků, sportovní ředitel Severočechů Štěpán Vachoušek. Dramé ve FORTUNA:LIZE nastoupil za Teplice ve 23 utkáních.

Tepličtí nyní mají na prvoligové soupisce slovenského brankáře Richarda Ludhu, Ukrajince Yehora Tsykala, Srba Nemanju Mičeviće, Nora Andrease Vindheima, dalšího Slováka Samuela Bednára, Egypťana Mohameda Yassera a Senegalce Abdallaha Gninga.

StB na mě donášeli reprezentační trenéři, šokuje Václav Nedomanský ve své knize

V béčku „sklářů", které hraje třetí ligu, od ledna testují sedmnáctiletého Nigerijce Johna Autu a dvaadvacetiletého Francouze Jeana Foungalu. Naopak pryč už je senegalský stoper Ibrahima Sarr. V lize si připsal na své konto pouhé dvě minuty.

Ve středu od 13 hodin hrají Teplice další zápas Tipsport ligy, v Mladé Boleslavi se utkají s Chrudimí.