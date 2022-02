Dvě sezony zpět jste hrál třetí ligu, věřil jste ještě v posun do ligy? Když jsem hrál v Hodoníně, tak to bylo daleko, to je pravda. Přestoupil jsem ale do Blanska, kde byl nastavený projekt, že se mělo co nejdříve postoupit do druhé ligy, což se povedlo hned první rok. Potom se mi v druhé lize už dařilo a věřil jsem, že když budu pokračovat v těchto výkonech a budu dávat góly, tak šance přijde. Přišla hodně brzy a pro mě je to jedině dobře.

Filip Žák

Věk: 26

Pozice: útočník

Kariéra: Šardice, Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc, Kroměříž, Mohelnice, Nitra, HFK Olomouc, Hodonín, Blansko, Prostějov, Teplice.

Pomohlo vám do ligy více Blansko, nebo Prostějov?

Těžká otázka, to přesně nevím. V Blansku se to nějak nastartovalo a už tam se mi dařilo, takže nějaký zájem byl. Více mi ale asi pomohl Prostějov i to, že jsme se tam potkali s trenérem Jarošíkem, jeho realizačním týmem a on věděl, do čeho jde, takže si mě do ligy vytáhl.

Jak jste se srovnával se skokem z druhé ligy do první?

Kvalita hráčů je ještě trošku někde jinde. Musím popravdě říct, že jsem se s tím první tři týdny srovnával a bylo pro mě celkem těžké zvyknout si na tempo. Když už se s mužstvem potom sžijete, trénujete každý den, tak i váš výkon jde nahoru. Klukům se vyrovnáváte, teď už je to v pohodě a doufám, že to bude ještě lepší.

O víkendu jste už na Baníku vstřelil první ligový gól, jak jste se cítil?

Pocity to byly samozřejmě nádherné, už jako dítě si vysníte, že chcete hrát ligu, dávat v ní góly a být prospěšný. Mně se to teď povedlo a jsem za to moc rád.

Před sezonou jste říkal, že na Baník se těšíte, jste o to radši, že vám to tam padlo zrovna tam?

To asi neřeším, byl bych stejně rád, kdybych ho dal kdekoliv jinde. Na Baníku to bylo umocněné v tom, že jsme tam vyhráli 4:2, což veřejnost vůbec nečekala. Pro nás i pro mě to bylo o to sladší, že jsem ho dal ve vítězném utkání, navíc na Baníku, který hraje špičku ligy.

Jarošík: Karviná to může zabalit, když u nás prohraje. Jde jí o vše

Na tribuny ještě nemohli diváci. Nemrzelo vás, že jste si neužil tu pravou atmosféru?To mě mrzí moc, to je pravda. Bavili jsme se kluky, že by to byla o dost fotbalovější atmosféra, protože Baník hrál první zápas doma na jaře a lidí by tam bylo poměrně dost, takže v tomhle je to škoda, ale nedá se nic dělat.

Od příštího kola už může na tribuny více lidí, bude tedy další gól s tou atmosférou jakoby také ten první?

To si popravdě nemyslím. Ten první gól je jenom jeden, ale i ty další si budu užívat úplně stejně, ať už budou doma, venku, s lidmi nebo bez.

Při pozápasových oslavách se rozvášnil trenér Jiří Jarošík, znáte jej takhle?

Když se takhle povede zápas, umí to pořádně oslavit, což bylo už i v Prostějově. Je to naprosto v pořádku po takovém výsledku, zaslouží si to. A je potřeba to oslavit.

V prvních dvou kolech jste se zabydlel v sestavě, vyhráli jste je, to je pro vás ideální, ne?

Je to ideální start. Jsem rád, že mi trenér Jarošík věří. Klapalo nám to už v Prostějově a teď jsme na to navázali. On je asi také spokojený s výsledky i herním projevem. Jsem rád, že jemu i mužstvu pomáhám góly a dobrými výkony. Doufám, že to tak bude pokračovat a nebyly to jen dvě náhodná kola. Teď nás čeká důležitý a těžký zápas s Karvinou. Věřím, že se v sestavě udržím, dělám pro to všechno.

V prvním zápase jste nastoupil v útoku s Marešem, na Baníku se Sejkem, v čem to bylo jiné?

Teď jsme hráli venku, chtěli jsme hodně napadat a presovali jsme celých devadesát minut. Bylo naším úkolem vytvářet tlak na obránce, běhat a pracovat pro mužstvo. Neslo to ovoce, což je super. Ale asi to nerozlišuji, s oběma se mi hrálo dobře. Teď hrajeme doma, asi budeme útočit do plných, tak uvidíme, co trenér vymyslí.

Po Karviné vás čeká utkání se Sigmou na Andrově stadionu.

Na to se těším moc, v Sigmě jsem strávil celý dorost a znám tam spoustu lidí. Hrál jsem třeba s Vencou Jemelkou, z minulých hráčů s Lukášem Kalvachem či Tomášem Chorým, takže jsme měli silný ročník a všechno to byli dobří kluci. Pořád se zdravíme, máme hezké vztahy a zrovna třeba s Džemem jsme si psali a gratuloval mi k přestupu. Takže se těším na prostředí i na kluky a samozřejmě doufám, že tam jako Teplice uspějeme.

Těšíte se i na souboje s Václavem Jemelkou?

Jo, tak samozřejmě je to takové specifické, když se známe, ale to jsme se znali i teď s Jardou Svozilem, co hrál za Baník. Pozdravíte se před zápasem, možná pokecáte po něm, ale když se hraje těch devadesát minut, tak jde kamarádství stranou. Oba budeme dělat sto procent pro své mužstvo.

Vím, že na to mám. Prošek se deset let po operaci srdce znovu rve o ligu

Věříte, že se na vás přijede podívat více známých?

To nevím, ale asi jo. Kluci, se kterými se bavím, sledují Sigmu, fandí jí, takže tam bude ode mě dost lidí. Od nás ze Šardic přijede určitě také někdo z rodiny, takže to bude fajn.

Proběhne nějaké popichování či slíbená odměna do kabiny?

Uvidíme, ale asi ne. Nejsem zrovna takový, že bych štengroval před zápasem. Chci hlavně hrát dobře na hřišti. A odměna? Je to dlouhá doba, co jsem v Sigmě byl. Možná se domluvíme s Filipem Muchou, který je také Olomoučák a Petarem Aleksijevičem.

Právě Filip Mucha s vámi šel do Teplic z Prostějova, ale šanci zatím nedostal, jak to snáší?

Bavíme se o tom, ale věděl, jaká je situace a bere to v pohodě. Musí být trpělivý a počkat si na šanci, která určitě přijde a potom ji využít.

Jak jste se zabydlel v Teplicích?

Je to hezké lázeňské město. Zatím jsme ho moc nepochodili, protože v zimě jsme byli na soustředění v Turecku a měli dvoufázové tréninky, takže jsme pendlovali mezi bytem a stadionem. Jak se udělá hezčí počasí, tak plánujeme všechno projít. Ale na první pohled je to pozitivní a líbí se mi tady.