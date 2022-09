„V stávající situaci asi můžeme být relativně spokojeni. Máme za sebou těžké soupeře, teď budeme mít relativně lepší los. Když na to výsledkově navážeme, tak to bude dobré. Z Brna bod bereme, mělo hodně bodů, dávalo hodně gólů, byl to těžký soupeř,“ byl záložník Severočechů Tomáš Kučera po skončení zajímavého duelu s plichtou spokojený.