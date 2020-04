Pro Ligovou fotbalovou asociaci je prioritou aktuální ročník FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dohrát. Plán počítá s tím, že nejpozději 30. dubna budou moct mužstva trénovat, o dva, nejpozději o tři týdny později by se pak mohlo začít hrát. Důležitý bude názor a postoj hlavního epidemiologa Romana Prymuly. A samozřejmě i další zmírnění vládních opatření, v neposlední řadě pak konec nouzového režimu. “Kvůli sponzorům a lidem, kteří dávají do fotbalu tolik peněz, by se dohrát mělo, pokud to situace dovolí. Teď jde o to, aby se to vše stihlo. Záleží na vládě. Ale pokud se hrát bude, tak určitě bez diváků. Návštěva sportovních a kulturních akcí má být povolená až jako poslední v rámci rozvolňování,” ví dobře Vachoušek.

Návrh, který volá po zrušení nadstavby, se mu nelíbí. “To se podle mě nestane. Automaticky by to nebylo fér. Už takhle to nebude fér, protože velká pauza poznamená každý klub. Vždyť kluci jen běhají po lese, po parku. Já jsem rád, že tohle nemusím absolvovat. Nevím, jak bych to bez balónu dával,” říká Vachoušek upřímně. Zároveň se snaží najít pozitiva. “Za posledních deset let jsem neudělal tolik práce kolem baráku, jako jsem udělal za poslední dva týdny,” přidává s úsměvem.

Když však dojde řeč na vážná témata, kterými jsou zastavená jednání o smlouvách, přestupech, hostováních nebo o jednáních se sponzory, má vážnou tvář. “Všechno teď stojí. Nemělo by smysl o něčem jednat, když nevíme, kdy se vše rozběhne. Je to těžká situace, musíme čekat, jak se vše vyvrbí.”

Co se aktuálních výplat týče, zatím si v lázeňském městě utáhli opasek jen kluboví zaměstnanci. “Hráči nikde nemají ve smlouvě dané, že musí jít s platem dolů. Byla by to jejich vůle, my nikoho nenutíme. Tak je to i ve světě. Ale zaměstanci s platy dolů šli. Cítím z těch lidí, že chtějí klubu vyjít nějak vstříc, pomoct mu. Pro mě osobně to bylo přirozené, jsem tu s nějakými pauzami dvacet let. Klubu tímto rád pomůžu,” tvrdí bývalý reprezentant.

Podle něj pandemie koronaviru a ruku v ruce s ní plynoucí pauza řadu věcí změní. “Ceny hráčů půjdou obecně dolů. Ve všech sportech. Sponzoři se totiž budou shánět mnohem hůř, firmy budou dávat méně peněz. To bude mít dopad na kluby. Je možné, že I smlouvy fotbalistů budou na méně peněz. Vše bude záležet na tom finančním dopadu krize. Ale bude to mít výhodu v tom, že bude k mání daleko více hráčů. Co se nezmění, to bude rozložení sil; Slavia, Plzeň a Sparta budou nejsilnější, honit je budou Ostrava, Jablonec a Boleslav. My se chceme pohybovat rozhodně jinde, než se pohybujeme teď. Přál bych si konečně zažít v Teplicích klidné jaro. A také pěkné zápasy.”

Líbivější fotbal se ale podle Vachouška bude odvýjet i od toho, kdy “skláři” budou moct vyměnit trávník. “To je další věc, kterou nevíme. Jsme v šachu. Teď se tráva sice zazelenala, ale vyměnit se musí. Doufám, že budeme mít čas to stihnout. Do toho 30. dubna by se mělo říct, kdy a jestli se bude hrát. Pak uvidíme,” uzavírá sportovní ředitel “žlutomodrých”.