Teplice kolo před koncem základní části hlásí, že splnily svůj předsezonní cíl, kterým bylo vyhnout se boji o záchranu. Po pěti letech se tak na Stínadlech bude hrát nadstavbová část, v jejímž rámci čeká svěřence kouče Zdenka Frťaly play off o pohárovou Evropu. V posledním domácím duelu před začátkem vyřazovací části skláři remizovali 2:2 s Českými Budějovicemi, v první půlhodině ale předvedli jeden z nejhorších výkonů této sezony.

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 2:2 | Foto: Deník/František Bílek

Žlutomodří už před výkopem sobotního souboje s Jihočechy věděli, že se jich letos záchranářské starosti týkat nebudou. Bohemians totiž nedokázali vyhrát v Karviné, Severočeši tak měli střední skupinu v kapse. „Možná ta hrůza pramenila právě z toho, že už bylo rozhodnuto. To nebylo ani špatné a ani mizerné, bylo to katastrofální. Byli jsme lehkovážní, neuměli jsme si se soupeřem poradit," rudl Frťala vzteky při vzpomínce na úvod utkání.

Už po pěti minutách věděl, že bude střídat, Bílek s Radostou šli za hřiště po půlhodině. „Střídání naši hru zkvalitnilo, byli jsme odměněni dvěma brankami. Remíza je nakonec asi spravedlivá. Ještě si ale k utkání hodně řekneme a věřím, že hráči projeví sebereflexi," přidal teplický lodivod.

Záložník Daniel Trubač si nemyslel, že by špatný vstup do utkání byl zapříčiněný výsledkem klokanů v Karviné. „Pro lidi je tohle samozřejmě lahůdka, ale nebylo tomu tak. My jsme byli v roli favorita, zachraňujícím se Budějovicím šlo i život. Tyhle zápasy prostě nejsou jednoduché. Teď budeme chtít v play off dojít co nejdále. Já tu zažil poslední roky jen boj o záchranu, ten tlak, aby se nespadlo, je obrovský. Ale ani teď nechceme být v klidu. Chceme odehrát co nejvíc zápasů."

Velkým plusem Teplic do závěrečných ligových bojů bude kromě vyprázdněné marodky i fakt, že se play off bude hrát na dva zápasy. Soupeři totiž o sklářích prohlašují, že se jim proti nim hraje tuze špatně, že je těžké jim dát gól. „Za střední skupinu jsme šťastní, ale zkušenosti s ním má jen pár hráčů," upozornil Zdenko Frťala. A vyjmenoval atributy, díky nimž se na Stínadlech po pěti letech nebude hrát o holé bytí a nebytí. „Hráči začali chápat, jaký má klub tradici, co je pro něj typické. Totiž maximální nasazení a ochota nechat na hřišti duši."

Trenérova slova potvrzuje stoper Štěpán Chaloupek. „Já jsem nadšený. Všichni jsme si tu střední skupinu zasloužili za své výkony. Pracovitostí, týmovostí a nasazením. V tomhle týmu je každý ochotný šlapat za druhého až do konce utkání. Funguje to, jsme v tom silní. I proti Budějovicím se to ukázalo. Před nějakými dvěma roky, kdy jsem tu začínal, bychom se z toho začátku sesypali."