Koupí Teplice vlivný miliardář, který miluje fotbal? Řepka reaguje na spekulace

Jak tedy vypadá stav kádru v tomto ohledu? Kdo bude mimo hru, kdo naopak už bude schopný do zápasů zasáhnout?

Už před odletem do Turecka se zranil Jukl, měl natažený sval. V Turecku pak přišla zranění Radosty a Havelky (Radosta je po operaci klíční kosti,

Havelka má ortézu kvůli natrženému vazu v kotníku - pozn. autora). Ti dva budou chybět delší dobu. Jukl už je ve fázi, která spěje do finální fáze a ve druhém, nebo třetím kole by mohl být k dispozici. To stejné platí pro Chaloupka. Naposledy se zranil Kuba Hora, ale věřím, že to nebude nic vážného. Do Turecka s námi nemohl odletět ani Pepík Švanda, absolvoval proto tréninkové jednotky s béčkem. Jevil se dobře a brzy dostane šanci v áčku.

Béčko je ve třetí lize poslední. Předpokládám, že jeho záchrana bude na jaře hodně důležitá.

Ano, béčko má jednoznačný cíl úkol - zachránit se. Provázání s béčkem je pro nás důležité, objevují se tam zajímaví hráči, kteří by časem mohli dostat šanci v áčku. Teď třeba Audinis nebo mladíček Auta. Ale profilují se i jiní.

Posunutí kvalitních a talentovaných fotbalistů z béčka může zvedat tolik potřebnou konkurenci i v áčku, nemusíte pak brát hráče odjinud.

Konkurence je nesmírně důležitá, ale i sami hráči můžou vytvářet konkurenční prostředí; je to o tom, jak na sobě chtějí hráči pracovat, zlepšovat se. Při získávání nových hráčů jsme opatrní. Někdy je lepší získat dva tři, ty správné, než aby rotovalo třeba osm hráčů.

Jak se tedy konkurenční prostředí změnilo oproti podzimu?

K Tomáši Grigarovi jsme přivedli Ríšu Ludhu, což je brankář, který už toho má ve slovenské lize poměrně dost za sebou. Už jsme s brankáři mluvili o tom, kdo v neděli začne. Pro ně je důležité své role znát dopředu. Ale post jedničky je formální, protože se může stát, že přijde zranění, trest. V minulosti Filip Mucha dokázal zastoupit na pět zápasů potrestaného Grigara, podobná situace opět může přijít. Ale zatím nahlas nebudeme říkat, kdo v neděli bude v brance. Dále nás po odchodu Matěje Hybše trápila pozice levého halfbeka. I pro Mičeviće by bylo dobře, abychom takového hráče našli. On u nás odevzdává nadstandardní výkony a věřím, že je u nás spokojený, ale v létě se jeho angažmá může vyvíjet jinak. Proto je tu Adam Labík a neustále hledáme obsazení tohoto postu. Přišel také Tomáš Kričfaluši, který má dobrou rozehrávku a zvýšil centimetry našich stoperů.

Kádr je už hotový, nebo ještě budete čekat, jestli někoho neuvolní Sparta či Slavia na hostování?

Měli jsme jedno jméno, ale to je pasé. Aktuálně nejsem nastavený tak, že bychom o nějakého hráče měli zájem, aktuálně se o nikom nebavíme. Ale přestupové okno se uzavře až za dva týdny.

Pozitivní je, že máte konečně zdravé útočníky. Tím pádem i více možností.

Je to výhoda v tom, že je to pro nás teď více variabilní, ať už v rozestavení, tak i ve způsobu střídání. Zkoušeli jsme si to i v přípravě. Jsme moc rádi, že jsme se v posledních dvou zápasech gólově vydatně prosadili. Až liga ale ukáže, jestli máme formu, konkrétně naši střelci. To je totiž otázka třeba i šesti, sedmi utkání. Každopádně to, že se takhle dokázali prosadit, je pro ně určité povzbuzení a motivace do dalších utkání.

Už by bylo na čase dávat více gólů, vždyť vaši kritici vám vyčítají, že na podzim jste doma dali jen čtyři branky. Naposledy to řekl veřejně váš předchůdce Jiří Jarošík.

Žijeme v době, kdy má každý prostor se vyjadřovat k věcem, které se kolem nás odehrávají. Je to názor člověk, kterého já respektuji, ale nebudu se v tom vrtat. My o téhle naší slabině víme, bavíme se o ní dlouhodobě, ale nepřísluší mi reagovat. Jestli si chce Jiří Jarošík něco dokázat, tak mu to nezazlívám, ale ani se k tomu nebudu vyjadřovat. Nikdy jsem nehodnotil práci svých předchůdců. Každý máme svůj způsob práce. A to je vše, co k tomu můžu říct.

Pojďme ke startu ligy. Doma máte na rozjezd relativně slabší soupeře, proti kterým můžete své střelecké konto zlepšit. Alespoň fanoušci se na to tak dívají. Jenže právě tyhle zápasy můžou patřit k těm nejtěžším, že?

(během otázky Zdenko Frťala kroutí hlavou)

Vůbec.. Všichni víme, o čem sport je. Je nevyzpytatelný, naše soutěž obzvláště je hodně vyrovnaná, i když některé týmy jsou odskočené. Navíc to, že hrajete z prvních pěti utkání čtyři doma, je ne vždy vyhovující. Naopak je to hrozně zavazující. Každopádně víme, že vstup je nesmírně důležitý, a to nejen pro tým, ale i pro klub, pro fanoušky. Na podzim se nám povedl start a všichni uděláme maximum pro to, abychom proti Zlínu navázali na přípravu a přístupem a výkonem je pozvali na další utkání.

Vy jste z realizačním týmem dokázal změnit myšlení hráčů, jejich přístup k těmto ošidným zápasům. I fanoušci by se měli snažit na podobné duely dívat tak, že skutečně nejsou jednoduché, přestože tabulka říká něco jiného.

Fanoušek chce vidět vyhrávat svůj tým. Je mu jedno, jestli je to doma, nebo venku. Je náročný, a to na celém světě. Jeho požadavek na zisk tří bodů a dobrou hru proto chápu. My si nesmírně vážíme toho, jak se naši fanoušci profilují. Dovolím si říct, že jsme tomu pomohli. Hráči vnímají, že se spojil kotel, že se fandí i venku více než v minulosti. Ta stoupající tendence náš všechny těší a vážíme si jí. Získat fanouška je hrozně těžké, ztratit ho je naopak lehké. Někdy je lépe, když přijde méně fandů, ale jsou aktivní, než když dorazí na top zápasy hezká návštěva, ale je pasivní.

Nutno říct, že fanoušci vnímají váš posun. Lakmusovým papírkem tohoto faktu je i to, že na podzim vám často tleskali, přestože jste zrovna nevyhráli.

S kolegy i se sportovním vedením jsme se snažili do hráčů dostat, že odměnou za jejich výkon nejsou často jen tři body, ale i to, že je hráči po prohraném utkání vytleskají. Fanoušci totiž vycítí, kdy dají do zápasu maximum. A pro hráče je pak jejich potlesk a uznání velkou vzpruhou.