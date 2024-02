Progres teplického fotbalového klubu ilustrovalo i čtvrteční setkání vedení s fanoušky. Trio Šedlbauer, Vachoušek, Frťala nemuselo čelit ani jedné nepříjemné otázce, naopak si od zaplněného tiskového střediska vyslechlo řadu pochval. Kouč „sklářů" byl po jednom dotazu evidentně dojatý. A to ještě netušil, co přijde na závěr.

Setkání vedení FK Teplice s fanoušky, vlevo předseda představenstva Pavel Šedlbauer, vpravo kouč Zdenko Frťala | Video: Deník/František Bílek

Před necelým rokem Zdenko Frťala vystřídal na lavičce Severočechů Jiřího Jarošíka. Pod vedením svého bývalého hráče „žlutomodří" zastavili příval branek ve vlastní síti a bez problémů zachránili nejvyšší soutěž. V novém sezoně pak dokázali o body obrat nejednoho favorita. Tepličtí v době Frťalova nástupu představili novou klubovou identitu, která ruku v ruce se zlepšenou herní stránkou a mravenčí prací marketingového oddělení přinesla na Stínadla pozitivní atmosféru.

Zájem o Teplice: Nový majitel, který miluje fotbal? Řepka reaguje na spekulace

Ta se promítal i do nálady tradičního setkání s klubovými příznivci, jemuž se přezdívá „kotel". Výčitky ohledně přestupové politiky, hry mužstva, nevhodného chování hráčů, teplého piva či studených párků, jak tomu bylo v minulosti? Nic podobného se nakonalo, mrzela jen neúčast nemocného ředitele Rudolfa Řepky. Trojice klubových reprezentantů se i bez něj pustila do odpovědí na otázky, které se týkaly nejen finanční stránky a případného nového majitele, ale i jednotlivých hráčů.

Vedení FK Teplice trpělivě vysvětlovalo také fungování béčka a mládeže nebo tradiční problém mužstva, který spočívá v horších výkonech proti papírově slabším celkům.

Teplice nyní mají v útoku větší variabilitu. Frťala reagoval na Jarošíka

„Byli jsme všichni příjemně překvapeni nejen z hojné účasti našich fandů, ale i z toho, v jak pozitivním duchu se celé setkání neslo," komentuje čtvrteční debatu ředitel marketingu a komunikace Martin Kovařík. Jeho a především trenéra Frťalu zaskočila nevšední prosba pronesená do éteru. Jeden z fanoušků totiž tlumočil přání své manželky, která prý s ním čas od času sleduje Frťalovy tiskové konference. „Potěšilo by ji, kdyby pan trenér namlouval audioknihy," sdělil zaskočenému kormidelníkovi slovenské národnosti a naznačil tak, že se jeho paní zamilovala do Frťalova rozvážného hlasu.

„Podobně kuriózní dotaz jsem ještě za dlouhou dobu, co setkání děláme, opravdu nezažil. Ten fanda později dodal, že by to jeho žena chtěla namluvit ve slovenštině. Frťo odpověděl, že nic podobného ho opravdu zatím nenapadlo a v žertu prohodil, že se společně na nějakém byznysu můžou domluvit," přibližuje Kovařík.

Teplické jaro? Čeká se prodej klubu, více gólů, střed tabulky. Bacha na start!

53letý fotbalový odborník sklízel sympatie a uznání i u Jana Hečka, dlouholetého teplického příznivce, který se do lázeňského města vypravil z Prahy. „Trenér Frťala na mě udělal dobrý dojem svou otevřeností, upřímností i vyznáním vztahu se k Teplicím. Je to podle mě člověk na svém místě. Je nejen trenér, ale i psycholog a teplický patriot," dává Hečko palec nahoru.

Hradečtí fans rasisticky uráželi teplického Gninga: Negře! Běž jíst banány!

Pochvalu má i pro vedení „sklářů". „Byl jsem na všech srazech fanoušků s vedením, pomáhám je zprostředkovat S předešlými vedeními se to současné nedá srovnávat. Současný ředitel Rudolf Řepka je hlavním hybatelem postupných kroků a změn k lepšímu. Týká se to i práce s fanoušky. Dokonce je členem Diskusního fóra fanoušků u přidružených facebookových stránkách Naše Stínadla, kde s námi pravidelně komunikuje," těší věrného teplického fandu.

Nejvíc mě pobavilo Frťalovo vylíčení kuriózní situace, k níž došlo během utkání Teplic v Pardubicích loni na jaře. Bylo to poté, co Frťala vystřídal Jarošíka. Prohráli jsme, naději na dobrý výsledek totiž zhatil hned úvod zápasu. Už ve 4. minutě jsme inkasovali a o pět minut později se při průniku do vápna po nevinném kontaktu se srbským stoperem Mičevićem skácel k zemi domácí Černý. K údivu všech rozhodčí Machálek odpískal penaltu a po jejím proměnění se Mičević vydal na cestu mimo hrací plochu. Na poslední chvíli ho trenér u postranní čáry zastavil se slovy „kam jdeš?“ A on na to - „pryč, já už tady v Čechách hrát nebudu!“ Naštěstí to bylo jen to jeho počáteční úsměvné extempore a později se z něj stala naše opora.

Jan Hečko, dlouholetý fanoušek Teplic

Jaká byla z jeho pohledu komunikace s předchozími šéfy severočeského klubu? „Za pana Hynka komunikace prakticky neexistovala. Pan Hrdlička byl specifický. K nám byl vstřícný a potkával se s námi často. Byl to ale vládce, boss v dobrém slova smyslu. Zvládal v klubu, nadneseně řečeno, skoro všechno sám Setkání s fanoušky byla v jeho podání prakticky jen přednáška. V leckterých záležitostech byl k nám uzavřený, neprozrazoval věci ze zákulisí. Současná klubová otevřenost je diametrálně odlišená."