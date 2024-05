V neděli od tří čeká Teplice na Stínadlech ve finále nadstavbové skupiny o Evropu první zápas s Hradcem Králové, odveta je za týden na východě Čech. Kdo postoupí, bude už jen jeden krok od předkola Konferenční ligy. Trenér sklářů Zdenko Frťala tuší lítý souboj, votroci totiž nejsou oblíbeným soupeřem žlutomodrých.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Finále nadstavbové skupiny o Evropu je určitě pro fanoušky svátkem. Bere tak dvojzápas s Hradcem i vy?

My bychom chtěli, aby byl každý zápas pro fanoušky svátkem, aby to tak vnímali. I hráči. Ale samozřejmě jde o zápas, který si kluci museli zasloužit za to, jak zvládli nejen samotnou základní část, ale i dvojzápas s Libercem. Věřím, že na něj navážeme a co nejlépe se na Hradec připravíme.

Opět se hraje systémem doma venku. Určitě se shodneme, že systém je fajn, když vyjde první zápas.

Ano, tak to většinou v tomto pohárovém systému je. Výhodou se první zápas doma stává, když ho domácí tým zvládne. Ale pořád jsou to dva zápasy. Výchozí pozice je důležitá bez ohledu na to, jestli se začíná doma, nebo venku. I tentokrát si chceme vybudovat co nejlepší pozici, která by nám dávala co největší šanci se porvat po postup.

Rakovina z fotbalu? V ohrožení jsou děti. České úřady řeší problém "umělek"

Jakým soupeřem bude Hradec?

Myslím si, že po výměně trenéra Hradce předvádí výborné výkony. Má formu, aktuálně jednu z nejlepších v lize. Bude nás čekat soupeř, který má sebevědomí a který se také touží dostat co nejdále. O to víc je to pro nás motivující.

Co je největší zbraní Hradce?

Všichni víme, že má zkušené hráče. Ať už je to Pilař, Krejčí a další kluci. Dává hodně gólů, má silný útok v čele s Vašulínem. Bude to určitě náročné utkání, co se týče soubojů a intenzity. My jsme v zápasech s Hradcem v této sezoně neúspěšní, to bychom rádi zvrátili.

Proč se Teplicím proti Hradci nedaří? Není to jen tato sezona. Většinou se mluví o něm jako o bojovném týmu.

Myslím si, že jsme v těch vzájemných zápasech byli s Hradcem na stejné úrovni v bojovnosti, nasazení. Rozhodly náhodné góly, individuální chyby. Šance jsme měli, ale bohužel góly dával soupeř. Rozhodně nás neválcoval, rozhodly jen ty zmiňované momenty. Není důvod mít obavy, právě naopak. Dvě výhry nad Libercem by nás měly namotivovat. Určitě jsme tým, který je schopný porážet i Hradec Králové.

Kapitánka reprezentace: Tátové spoluhráčů chtěli, aby mě vyřadili ze základu

Z týmu sálá soudržnost, týmovost. Nejen na hřišti, ale i mimo něj. Důkazem může být to, jak jste šli všichni společně podpořit spoluhráče Gnigna do nemocnice.

Já to považuji za součást fungování kabiny potažmo celého klubu. To, co se stalo Abuovi, nepřeji žádnému člověku, natož sportovci. Věřím, že naše návštěva nebyla jen prázdným gestem, ale bylo opravdovou a upřímnou podporou spoluhráče. Mrzí mě, že si v téhle sezoně protrpěl řadu zdravotních problémů. Na řadu z nich se nemohl nijak připravit. Snad ho naše návštěva povzbudila a rekonvalescence bude rychlá a bezproblémová, aby do nové sezony byl připravený a byl znovu právoplatným členem kabiny.

Fanoušky jsme začali, také jimi skončíme. Jak jsou v současné chvíli pro tým důležití očima trenéra?

To, co tady nastalo, na mysli mám spojení dvou fanouškovských táborů v kotel Tepličáci, je fantastické. Troufám si tvrdit, že jsme díky tomu nehráli skupinu o záchranu. Ta podpora v každém utkání, doma i venku, nám dodává spoustu energie i v momentech, když se zápasy pro nás vyvíjí nepříznivě. Moc nás to těší. Třeba teď ta děkovačka v Liberci, to je velký zážitek pro všechny. Na něco podobného se v Teplicích čekalo hodně dlouho. Vážíme si našich fandů a snažím se jim odvděčit nejen výkony na hřišti, ale třeba i tou děkovačkou.