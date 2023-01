Po slušném prvním poločasu žlutomodří dvakrát inkasovali, z vršovického Ďolíčku se vraceli bez bodu a navíc s vědomím, že pro duel s Ostravou, který je čeká příští sobotu, budou značně oslabeni. Co se s Teplicemi o poločasové pauze stalo? „Musím říct, že nám hrozně nám chyběl Kučera, kterého jsme museli o půli vystřídat. A byl to už vlastně třetí hráč ve středu pole, který se nám zranil a nemohl hrát. To je pak na nás vidět," mračil se Jarošík.