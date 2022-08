Jak se vám hraje s vědomím, že vás kdekdo posílá do druhé ligy? Mně se s tím hraje dobřě. Já si dávám do hlavy, že v očích veřejnosti jsme tým, který nemá co ztratit. Myslím tím mimo náš region. To si vždy říkám, uklidňuje mě to. O to víc šťastný jsem, když vyhrajeme. Vlastně mě ten tip motivuje.

Ve Vítkovicích jste vyhráli poprvé v sezoně. Tři body vám hodně pomůžou, že?

Po psychické stránce obrovsky! Ale přijde vniveč, pokud neporazíme za týden doma Zlín. Nebo s ním aspoň neuhrajeme bod. Potřebujeme každý bod, protože víme, že na konci soutěže se to pak strašně těžko honí. Už minulý rok byl těžký, nechceme to zažít zase.

Vy jste nejdřív z rohu nabil na hlavičku Knapíkovi, pak jste nahrál i na druhý gól. Nepřemýšlel jste, že budete sám střílet?

Probliklo mi hlavou, že vystřelím, šlo by to na zadní tyč, ale neměl jsem balon v ideálním úhlu. Musel bych to asi zalomit na první tyč, nebo by to skončilo v rukavicích brankáře Laštůvky. Rozhodl jsem se proto nahrát. Kdo mě zná, tak ví, že nehrávám rád. Gningovi to pak trošku sjelo, ale jsem rád, protože míč šel do brány. Ale určitě to nebyl čistý kop. My měli proti Bohemce smůlu, prohráli jsme v posledních minutách, teď se to naopak přiklonilo k nám.

V Ostravě se vám daří, je to náhoda?

Já si myslím, že na Baník docela umíme. Pamatuju si ale i zápasy doma, kdy jsme s ním prohráli… Tak co k tomu říct? Jsou to vyrovnané zápasy, láme se to vždy ke konci. Ale když budu mluvit za kabinu, tak se nám hraje dobře na Baník.

Co to utkání v sobotu zlomilo?

Naše zlepšená obrana. To je alfa a omega posledních dvou zápasů. Kluci vzadu odvádí fantastickou práci. Dostat na Baníku jen jeden gól je úctyhodné. Počítám do toho i brankáře Muchu; jsem rád, že se mu ligový debut povedl, na šanci čekal dlouho. Je to výborný klučina.

Teplice mají první výhru. Jarošík chválil i viděl rezervy. Vyšel impulz s Muchou

Ale do šancí jste domácí pouštěli…

Ta útočná síla Baníku je obrovská. Přesto obrana a gólman tomu výsledku hodně pomohli. Od toho jsme se mohli odrazit a udělat výsledek, který se zrodil.

Góly jste dali po chybách Baníku…

Góly většinou padají po chybách. My jsme vzrůstem spíš malý tým, tak jsem rád, že se nám povedlo dát gól ze standardky. Konečně jsme z ní také skórovali, protože jinak jsme spíš inkasovali z defenzivních standardek. Je fakt, že Baník nám to ulehčil, ale co jsem viděl, tak inkasuje zatím hodně, v obraně má okénka. Toho jsme využili.

Byly ty standardky Baníku před zápasem u vás v kabině téma?

Připravili jsme se na ně dobře, jsem fakt moc rád, že to tam spadlo. Standardkám se věnujeme, začali jsme jim věnovat celý trénink. Víme, že standardní situace můžou rozhodnout celý zápas, zvlášť v české lize.

Jak vám osobně se hrálo?

Docela dobře. Chvílemi jsem byl takový zafoukaný. Nevím, jestli z toho vzduchu… možná. Podnebí bylo takové, že se nedalo dýchat už když jsme byli na hotelu. Ale na balonu jsem byl, lepilo mi to, tak dobrý.