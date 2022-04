Žitný, bývalý mládežnický reprezentant, si před jedenácti měsíci v Brně zpřetrhal při špatném došlapu do strany křížový vaz v koleni. Po dlouhé rehabilitaci naskočil v lednu do přípravy, návrat na ligové trávníky nechtěl uspěchat. „Měli jsme plán, že začnu přípravu v zimě, ale protože se hrálo na umělkách, tak jsem nešel do zápasů. Možná, že je tím můj návrat trošku posunutý, ale já nechtěl nic uspěchat,” říká kreativní záložník.

Zatím nastupuje ve třetí lize za teplickou rezervu, o víkendu přispěl gólem a dvěma asistencemi k výhře 4:0 nad Chlumcem nad Cidlinou. „Ty zápasy za béčko mi pomáhají. Cítím, že je to každým dnem s formou lepší a lepší, že koleno drží. Musím zaklepat!”

Co dělalo a dělá Patrikovi při návratu potíže? Je znát především herní výpadek? „Přesně o tom to je. Natrénováno mám, od ledna jsem jel s týmem skoro na sto procent, ale ta herní praxe chybí. V prvních zápasech jsem to vnímal. Zaprvé to byla herní kondice, přeci jen běhat pět kilometrů v kuse a pak na hřišti s různými sprinty, zastaveními, to je rozdíl. Pak také takový ten klid na balonu, zdravé sebevědomí. Už ale nejsem nesvůj, jak jsem byl na začátku.”

Hlavně pro tvořivého záložníka je nesmírně důležité, aby se na míči cítil jistě. Žitný nepatří mezi alibisty, s balonem u nohy hraje rád, rád je směrem dopředu nápaditý. „Nejlepší je na začátku si dát lehký balon, pak je jistota větší. Víte, kdy vyjet, kdy je možnost přihrát, rozjet nějakou akci. Věděl jsem, že k tomu, abych to byl zase já, potřebuji hlavně hrát.”

Hrál v Teplicích, umí pět gólů za zápas. Konec v 38? Ne, dám ještě deset let

Po těžkém zranění je také důležité mít čistou hlavu, nebát se, že se zase něco stane. „Při tréninkách i zápasech se snažím na to, že jsem měl to zranění, vůbec nemyslet. Nemůžete si ulevovat, protože když odlehčíte jedné noze, může se ozvat druhá,” vysvětluje Žitný.

V sobotu Teplice hrají od 16 hodin derby v Liberci. Naskočí Žitný do hry? Při zdravotních problémech několika středových hráčů Severočechů je tato možnost nemalá, na druhou stranu teplickému šikulovy nehraje do karet těžký terén, který u Nisy je. „Hřiště je tam asi jako u nás. My už jsme na to zvyklí, tak by to neměl být takový problém. Je pravda, že my chceme hrát kombinačně, nejsme žádní kopáči. Ale moc to na těžkém terénu nejde.”

V čem je nejvíc teplický a potažmo i liberecký trávník záludný? „Nevíte, kdy míč skočí, potřebujete víc doteků na zpracování, takže je hra pomalejší. Víc vás to nutí míč nějak nakopnout. Já věřím, že s lepším počasím bude i lepší tráva.”

Žitný rovněž věří, že se s Teplicemi co nejdřív zachrání. „O záchranu hrajeme snad druhý rok po sobě. Když jsem viděl naše jarní zápasy, tak si myslím, že na záchranu sílu určitě máme. Pod trenérem Jarošíkem se snažíme hrát fotbal, který se hraje i jinde, nejsou to nákopy, ale kombinace. Mně takový fotbal pochopitelně vyhovuje víc. Je to trenér, který fotbalu rozumí, má řadu zkušeností ze zahraničí. Snad už teď v Liberci budeme bodovat, abychom mohli být klidnější.”