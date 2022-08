Po nezdaru v Liberci se trenér sklářů Jiří Jarošík hodně zlobil. „Propadli jsme, asi jsme se po Plzni uspokojili. Byla to jedním slovem slabota,” štval ho výprask 1:5. Jakub Urbanec, jemuž se už povedlo dát tři góly, si nemyslí, že by se svými spoluhráči podlehl uspokojení. „My chceme pořád všem dokázat, že nepatříme dolů. Ale vůbec se nám to v Liberci nepovedlo,” tvrdí.

Jak ze šlamastyky ven? Podle Lukáše Marečka Tepličtí budou muset zlepšit hlavně defenzivu, v poli to prý zase až takový propadák nebyl. „Je potřeba se z toho trošku poučit a zamyslet se při našich defenzivních standarkách. Věřím, že se teď připravíme na Bohemku, že se pak vyvarujeme chyb v defenzivě.”

V čem konkrétně je podle zkušeného záložníka chyba? „Jsme moc hodní. Když jsme to viděli na videu, tak pět hráčů se rozebíhá na standardku a čtyři jsou volní v náběhu a jen jeden je obsazený. To je špatně. Je to o nějaké osobní zodpovědnosti. Je potřeba jít hráčům do těla, ale ne za cenu faulu. Musíme je aspoň zbrzdit, nenechat rozběhnout. Z vlastní zkušenosti znám, že když hráče necháte rozběhnout, tak už ho nechytíte.”

Klokany z vršovického Ďolíčku hřejí v kapse čtyři body, které získali za výhru 3:0 v Jablonci a remízu 3:3 v domácím duelu s Baníkem Ostrava. „Bohemka bude nepříjemná! Viděl jsem, jak hrála doma s Ostravou; prohrávala 0:1, za čtvrt hodiny to otočila na 3:1. Hodně presovala nahoře, tím je ve svém prostředí hodně nebezpečná. Uvidíme, jestli tak bude hrát i u nás. Má šikovné hráče, ale my hrajeme doma, máme po Liberci co napravovat. Věřím, že to doma zvládneme a budeme naplno bodovat.” velí Mareček.