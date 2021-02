„Jsme rádi, že jsme takového hráče znovu objevili. Určitě by nám mohl hodně pomoci,“ tvrdí trenér Příbrami Pavel Horváth.

Odchovanec Teplic od útlého věku prokazoval své kvality. Právě v dresu Teplic si v sezoně 2014/2015 připsal první ligový start – v sedmnácti letech. Záhy se ale vydal své schopnosti rozvíjet do Příbrami, kde se stal součástí silné generace hráčů ročníku 1997 a 1998, kteří zažili pod vedením trenéra Petra Janoty památné tažení dorosteneckou Ligou mistrů.

Na cestě do čtvrtfinále prestižní mládežnické evropské soutěže, ve kterém Středočeši podlehli v domácím prostředí na penalty Benfice Lisabon, patřil Laňka – společně třeba s Martinem Jedličkou, Matějem Chalušem nebo Romanem Květem – k hlavním oporám a byla mu předpovídána velká budoucnost.

Na rozdíl od zmíněných kolegů, kteří jsou momentálně stálicemi české či slovenské ligové scény, dotáhli to až do reprezentační jednadvacítky a v budoucnu mohou dosáhnout ještě výše, však očekávání nenaplnil.

V sezonách 2015/16 a 2016/17 sice přidal v příbramském dresu dalších deset ligových startů, ale pevnou pozici v mužstvu si tehdy nevybojoval. Místo toho putoval po hostováních v týmech druhé a třetí ligy. Ročník 2017/18 strávil v Benešově, poslední dvě a půl sezony odehrál v dresu Vyšehradu.

Hlavní příčina? Laňkova nedisciplinovanost, která ho dosud v kariéře brzdila. „Denis má nesporné fotbalové kvality, navíc je to vítězný typ a velký srdcař. Je ale také velmi temperamentní a ne vždy dokázal svůj temperament v minulosti ukočírovat,“ prozrazuje trenér Roman Nádvorník, který měl možnost s momentálně třiadvacetiletým fotbalistou pracovat během působení ve Vyšehradu.

„Čím je starší, tím je ale mentálně vyzrálejší. Pokud bude disciplinovaný, tak na ligu rozhodně má,“ doplňuje.

Laňka to teď může ukázat! V Příbrami dostal druhou šanci. Trenér Pavel Horváth si ho společně s dalšími vyšehradskými hosty – Jiřím Januškou a Martinem Polákem – stáhl zpět pro zimní přípravu a jarní část FORTUNA:LIGY. „Jsem s ním prvně a zatím musím říct, že se chová normálně. Nemám s ním za tu dobu ani jeden problém. Doufám, že to vydrží a bude si vážit toho, že tady u nás může být,“ přeje si příbramský kouč, který postavil Laňku hned do úvodního ligového duelu proti Plzni.

„V přípravě mě přesvědčil, že bychom to měli zkusit. Určitě mě nezklamal, plnil si svoje obranné povinnosti, nekazil a byl i jedním z hráčů, který měl sílu, vyjel s míčem. Za mě velmi dobrý výkon. Jsme rádi, že jsme takového hráče znovu objevili. Určitě by nám mohl hodně pomoci,“ komentoval Horváth po úvodním jarním kole výkon Laňky.

jPříbramský „zlobivý syn“ tak zřejmě – jak vidno – opravdu zmoudřel. Pokud mu to vydrží, tak i jemu by se podle Horváthových slov mohla otevřít vrátka do týmů z vyšších pater české prvoligové scény. „Když ho sleduji, tak by pro něj Příbram nemusela být konečnou stanicí. Záleží ale pouze na něm,“ říká Laňkův současný nadřízený.