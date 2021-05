„Potřebujeme proti Teplicím doma bodovat. A být tak stále v boji o druhé místo, které je naším cílem,“ řekl před duelem proti sklářům šéf jabloneckých fotbalistů Miroslav Pelta.

A podobně hovořil i třináctigólový nejlepší jablonecký střelec Ivan Schranz. „Chceme udržet druhé místo, to je pro mě největší motivace v závěru ligy,“ zdůraznil slovenský forvard s tím, že jeho skvostná osobní bilance není v hlavní roli. Ale… „Když spolu s tím přijdou i góly, tak já i mužstvo budeme určitě rádi,“ usmál se.

Do hlediště opět mohou v omezeném množství fanoušci. „Už minule s Olomoucí (3:1) byl ten zápas byl úplně jiný. Bylo to cítit, i když tam nemohlo být tolik lidí. Ale opravdu to byl rozdíl. Hlavně v závěru, když už si to vítězství lidé užívali, to bylo famózní. Dovedu si představit, co by se dělo, kdyby mohly být plné stadiony,“ dodal šikovný útočník, jenž sám dal Sigmě dva góly…



Tepličtí to v této sezoně na týmy z vršku tabulky neumí, sedmibrankový příděl schytali od Plzně a Sparty, pět gólů dostali od Slavie a právě Jablonce. V minulém kole se „skláři“ doma trápili se Zlínem, dietní plichtou 0:0 si v boji o záchranu nepomohli. Na fotbalistech v žlutých dresech je v poslední době patrná nervozita, která jim v předfinální a finální fázi svazuje nohy. „Když musíte získat tři body proti papírově slabšímu týmu, tak je to vždy svazující. Ale je to o hlavě, musíme s tím pracovat. Teď jedeme do Jablonce, kde nebudeme favoritem. Věřím, že prolomíme sérii bez vstřelené branky. Receptem je větší klid v koncovce,“ doufá v překvapení trenér Teplic Radim Kučera.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob – Pleštil, Považanec, Hübschman, Jovovič – Schranz – Doležal.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Mazuch, Knapík, Černý – Radosta, Mareček, Fortelný, Jukl, Moulis – Vukadinovič.

Absence: Kratochvíl (8 ŽK), Haitl (zranění), Holík (nejistý) – Kodad, Mareš (4 ŽK), Heidenreich, Kučera, Řezníček, Němeček, Žitný (zranění), Shejbal, Čtvrtečka (nejistí).