Nezatrnulo vám trošku po vyrovnání? Předtím jste se spoluhráči spálili několik šancí. To se mohlo ve zlou obrátit…

Je to tak. Místo vedení o dva, tři, možná čtyři góly po poločase, kdy by ten zápas byl uklizený, spálíme stoprocentní šance a pak si dáme góla zase skoro sami. Z autu tam propadne míč přes čtyři hráče, já tam zapomenu zavřít zadní tyč a Nešický dá gól do prázdné. O poločase jsme si řekli, že jsme lepší, že máme víc šancí a že to musíme zvládnout. Nakonec jsme to díky bohu zvládli a máme velmi důležité tři body.

Pro Opavu to byl hodně klíčový zápas, aby se nadechla v boji o záchranu. Říkali jste si, že ji musíte i z tohoto důvodu porazit?

Říkali jsme si, že je ten zápas pro nás hrozně důležitý, ale že pořád zbývá do konce sezóny hodně zápasů, takže i hodně bodů. Kdyby nás porazila, tak nás dotáhne na pár bodů, ale touhle výhrou jsme jim naopak uskočili my. Musíme teď makat dál.

Otevřel jste skóre už ve třetí minutě. Špičkou kopačky?

Truby mi to hezky dal a já jsem udělal pohyb, že půjdu za hráče a šel jsem na přední. Povedlo se mi to líznout kopačkou a zapadlo to hezky na zadní tyč.

Očima trenéra



„Má dobré parametry na naší ligu, ať je to hra jeden na jednoho, nebo levačka, tvořivost. Dopředu má nesmírnou kvalitu, ale pořád ho musíte tepat za práci dozadu. Tam má určitý hendikep. Každý trenér občas musí přimhouřit oko, aby nechal hráči prostor pro kreativitu. Když to bude takhle vracet, přimhouřím možná i dvě oči, když to šlapat nebude, budu ho tepat pořád.“

Radim Kučera, trenér FK Teplice

Proti Ostravě gól, proti Opavě gól a asistence. Vrátila se vám forma?

Nevím, jestli se mi vrátila, ale každý ofenzivní hráč se prezentuje hlavně čísly. Když má čísla, tak má formu. Teď mám 2+1 ze dvou zápasů, za to jsem moc rád. Doufám, že to bude pokračovat, ale hlavní je, aby šlapal tým, abychom se dostali do herní i psychické pohody. Možná je to klišé, říkáto spousta týmů, ale já si opravdu myslím, že patříme v tabulce výš!



Teď už máte v sezoně 3 branky a 4 asistence. To je z hlediska kanadských bodů vaše maximum. Zvedl jste se díky návratu na hru s klasickými záložníky pod novým trenérem?

Nějakým způsobem jsme ustálili sestavu, nastupuju pod trenérem Kučerou pravidelně, cítím důvěru. Díky tomu se mi hraje dobře. Za bývalého trenéra jsem nastupoval i na jiných postech, ale na to se nemůžu vymlouvat ani se k tomu vracet. Teď mi to vyhovuje, to je super.



Myslíte si, že máte za sebou nejlepší týden v aktuální sezoně?

Nevím, jestli nejlepší, protože v prosinci se nám taky dařilo. Začátek jara byl hodně špatný. Zvedli jsme se až se Slavií; pak jsme mohli vyhrát na Baníku, kdyby nebyla ta zbytečná penalta; týdnu jsme zvládli pohár a teď jsme porazili Opavu, takže super. Hodně jsme si pomohli i v hlavě, je to totiž i hodně o psychice.

Byla zlomová remíza se Slavií?

Nevím, jestli zlomové, asi ale ano. Určitě nás ten bod nakopl, se Slavií se body nedělají každý týden. Řekli jsme si, že fotbal hrát umíme Zvládli jsme Baník i pohár. A teď jsme byli lepší než Opava.



Opava si trošku stěžovala na trávník. Jak se vám, technickému hráči na tom trávníku hraje? Máte nějaký fígl, jak na něm hrát?

Žádný fígl nemám. (smích) Je potřeba hrát jednoduše, dostat balón rychle nahoru a tam se o něj poprat. Trávník je takový, jaký je. Řeknu na rovinu, že je šílený, ale momentálně se s tím nedá nic dělat. Nedivím se Opavským, ti mají skvělé hřiště. U nás to nemá s fotbalem moc společného.