Bývalý sportovní ředitel pražské Slavie a člen Ligových kanonýrů Jan Nezmar si byl jistý, že sešívaní hit 10. kola zvládnou.

"Sousedovi jsem radil, ať vsadí, že Slavia vyhraje o tři branky. Pro mě šlo o jasný zápas. Viděl jsem Slavii i Spartu ve všech zápasech, a to i na evropské scéně. Nemusím být velký odborník, všichni to vidí," řekl někdejší fotbalista pro Deník.

Slavia těží i z jeho práce z minulých let. "Má moderní, pohyblivé hráče a vynikajícího trenéra, který dokáže skvěle připravit i nezkušené hráče. Naopak Sparta má přestárlé a pomalé mužstvo, a to je zásadní, na soupeře svou rychlostí platila. Obdobně bude vypadat i duel Slavie s Plzní. Sešívání jsou momentálně úplně někde jinde, než jejich největší konkurenti."

Sima byl syrový zády k bráně

Možná vás to překvapí, ale 43letý rodák z Opavy byl i u příchodu Abdallaha Simy. "Slavia těží z dobrého skautingu, má dobré oko na hráče. Velmi dobrou práci pak odvádí trenéři, kteří dokáží z hráčů dostat jejich potenciál," řekl.

Případ senegelaského teenagera se však liší. "On se ve Slavii objevil náhodně. Nešlo o systémovou věc. Objevili jsme ho během přípravného zápasu," dodal.

I Nezmara, jenž skončil v Edenu v srpnu, zaskočilo, že devatenáctiletý útočník dostal šanci. Prý za to může koronavirová pandemie a problémy se sestavou.

V létě byla o Simovi několikrát v kancelářích řeč. "Byl syrový směrem zády k bráně, ale má obrovský potenciál, který nyní dokazuje. Vzpomínám, jak jsme hledali náhradu za Deliho nebo Ngadeua. Fanoušci si bez nich nedokázali představit sestavu a vidíte, podařilo se. To jsou ty příběhy, které člověk mohl tvořit, které ho hnaly dopředu. Následně hráče dobře prodat, tak aby šel klub do zisku," dodal.

Hráči Plzně nejsou ochotni jít s Guľou

Nezmar také okomentoval dění v Plzni, což byl donedávna hlavní rival Slavie. Adrián Guľa to má prý nahnuté… "Když do Plzně přišel, dokázal ji oživit. Tento efekt ale vyprchal a přišla realita. Přijde mi, že spousta hráčů Plzně není schopna a možná ochotna jít s filozofií, kterou on razí."

V tuhle chvíli je Viktoria až čtvrtá, s devítibodovou ztrátou na lídra.

Naposledy Západočeši nezvládli mač s Karvinou, poprvé pod Guľou prohráli na domácí půdě… "Mě to nepřekvapilo," zmínil Nezmar.

"Karviná prokázala herní kvalitu, dokázala v prvním poločase ohrozit plzeňského brankáře a dala gól. Karvinští se prezentovali dobrou organizaci hry v defenzivě. Její defenzivní hráči hodně dobře nabírají útočníky v šestnáctce, Plzeň si nevytvořila vyloženou tutovku. Karviná dokonale využila toho, že jejich sobotní soupeř není momentálně v pohodě."